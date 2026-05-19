Subasta nacional
Éxito de participación en la XVI Feria Ganadera y Agroturística de Herrera del Duque (Badajoz)
Esta cita se consolida en el calendario nacional oficial con importantes cifras de ventas y un reconocimiento a la excelencia genética del sector
La Crónica de Badajoz
La XVI Feria Ganadera y Agroturística de Herrera del Duque ha vuelto a demostrar su fortaleza y relevancia dentro del sector ganadero regional. La jornada, celebrada este 17 de mayo, se saldó con unos resultados muy positivos tanto en participación como en volumen de ventas durante su subasta nacional de ganado merino.
Esta edición ha marcado un hito importante para el certamen, ya que ha sido integrada en el calendario nacional oficial de ferias comerciales internacionales y nacionales aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este reconocimiento refuerza de manera significativa su proyección y prestigio dentro del sector agroganadero español.
Grandes remates en la subasta
En total, salieron a subasta 80 ejemplares de raza merina, distribuidos en 70 hembras y 10 machos procedentes de distintas ganaderías y explotaciones de referencia. El excelente nivel genético de los animales presentados despertó un gran interés entre los profesionales, lo que se tradujo en la adjudicación de numerosos lotes.
Durante la puja, destacaron varios lotes de hembras que fueron adjudicados por importes superiores a los 3.000 euros. Asimismo, los sementales alcanzaron cifras muy destacadas, registrándose además la venta de una cabeza por un precio de 1.580 euros, perteneciente a la ganadera Sonia Castiñeira.
Premios a la calidad genética
En el marco del evento se celebró también el II Concurso de Ganado Selecto de la Raza Merina, un certamen organizado por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino para reconocer la calidad de los ejemplares.
La ganadería de D. Joaquín Ortiz Capilla se convirtió en la gran protagonista de la jornada al alzarse con los principales galardones del concurso:
- Mejor Semental: Otorgado al ejemplar JO-49872.
- Mejor Lote de Hembras: Concedido al Lote de Borras.
Un escaparate de referencia
El alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, valoró de forma muy positiva el desarrollo de la subasta. “Estos resultados confirman que nuestra feria ganadera sigue siendo una referencia en Extremadura y un punto de encuentro fundamental para el sector agroganadero”, señaló el regidor.
Alcázar también aprovechó la oportunidad para agradecer de manera expresa “la implicación de ganaderos, asociaciones, profesionales, compradores, organización y visitantes, que hacen posible que cada edición siga creciendo y consolidándose”. Con estos resultados, la feria se afianza como uno de los grandes escaparates del sector primario en Extremadura, uniendo tradición, innovación y promoción económica para toda la comarca.
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