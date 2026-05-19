La Hermandad de San Isidro de Monesterio cierra etapa con una espléndida romería

Finalizó la 83ª Romería de San Isidro Labrador de Monesterio. El punto y final a la programación de actividades, también conlleva el adiós a quienes han tenido la responsabilidad de organizar la fiesta durante los últimos 4 años. La junta directiva finaliza mandato. Lo próximo será convocar a la asamblea general de socios para presentar balance de cuentas y actividades. En la misma sesión se hará efectiva la convocatoria de elecciones.

Santiago González Pecellín, Hermano Mayor, ha expresado su “satisfacción” por el desarrollo de la última edición de una romería que, durante su mandato ha estado sometida a grandes cambios de programación que, según expresa, “han llegado para quedarse”. Santiago afirma que el grupo de personas que integran la dirección de la hermandad se va con un magnífico sabor de boca. “Creo que hemos hecho las cosas medianamente bien” y, aunque siempre hay algún “detractor”, en líneas generales, “para la inmensa mayoría hemos hecho las cosas bien”.

En este contexto, cabe destacar que, durante el último mandato se han efectuado cambios que han afectado a la programación general de la fiesta. Entre ellos, el adelanto de la verbena previa al camino, al sábado inmediatamente anterior a la festividad de San Isidro. “Gastábamos el dinero en una gran orquesta y la gente se iba pronto para casa para participar en el camino”. La fiesta quedaba “bastante deslucida y poco participativa”. Con el cambio, “todos salimos ganando”, habiéndose conseguido una actividad previa “muy participativa” que da lucimiento al acto de coronación de romeros y “puede disfrutarse hasta altas horas de la madrugada”. La simplificación del proceso para el sorteo de terrenos o la imposición de fianzas para mantener limpio el recinto y el camino, han sido otros de los “grandes aciertos” de este periodo.

Elecciones

“Ahora les toca a otros socios y socias hacerse cargo de esta hermandad y de todas las actividades que se organizan”, afirma Santiago González. Desde la hermandad se “invita” a todas aquellos socios y socias que tengan “ganas de trabajar e ilusión por organizar la fiesta más importante del pueblo”, para que “den un paso hacia adelante” y se “comprometan con su pueblo”, para dar continuidad a una romería casi centenaria. La convocatoria de elecciones tendrá lugar el próximo verano.

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Con respecto a la que acaba de finalizar, la organización hace un balance “muy positivo”, por el “desarrollo de la programación”, por “la gran participación”, así como por la “ausencia de cualquier tipo de incidente”, en una actividad que congrega a miles de personas. “La carpa de la verbena se nos quedó pequeña”, afirma el Hermano Mayor. La procesión del Santo por las calles del pueblo fue “espectacular”. El camino aglutinó a “más de 2.000 personas” y el adelanto de los conciertos en la pradera, “llenaron por completo la carpa”. No menos participativa fue la misa y posterior romería de San Isidro por las calles de la pradera, una actividad “muy arraigada entre nuestros mayores”.