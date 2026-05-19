Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La fiscalía sostiene que maniataron y agredieron al matrimonio en presencia de sus dos hijos menores y pide para cada uno de ellos 51 años de prisión

El club pacense estuvo presente en Castrelo de Miño, donde logró dos medallas de oro, una de plata y el tercer puesto en el medallero general

Los residuos del contenedor amarillo se tendrán que acopiar hasta que terminen los trabajos, aunque sí se seguirán tratando los del verde

Fundación CB acoge esta tarde la presentación del ensayo a las 19.00 horas

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El real convento de San Onofre, o del Santo Nuflo, estuvo en la calle a la que daba nombre, también llamada del Pozo, hoy calle Menacho. Fue el primer templo donde estuvo la Virgen de la Soledad tras su llegada a Badajoz en 1660