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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Tres acusados de asaltar a una familia para robarles se sientan este miércoles en el banquillo de la Audiencia de Badajoz
La fiscalía sostiene que maniataron y agredieron al matrimonio en presencia de sus dos hijos menores y pide para cada uno de ellos 51 años de prisión
El Club Piragüismo Extremadura brilla en la Copa de España de Dragon Boat
El club pacense estuvo presente en Castrelo de Miño, donde logró dos medallas de oro, una de plata y el tercer puesto en el medallero general
FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización
Los residuos del contenedor amarillo se tendrán que acopiar hasta que terminen los trabajos, aunque sí se seguirán tratando los del verde
Carmen Dalmau rescata la historia de la fotografía femenina en 'Las mujeres disparan'
Fundación CB acoge esta tarde la presentación del ensayo a las 19.00 horas
Qué fue del convento de San Onofre?
El real convento de San Onofre, o del Santo Nuflo, estuvo en la calle a la que daba nombre, también llamada del Pozo, hoy calle Menacho. Fue el primer templo donde estuvo la Virgen de la Soledad tras su llegada a Badajoz en 1660
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas