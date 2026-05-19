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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Los tres acusados, en la Audiencia de Badajoz el pasado 10 de marzo, cuando se suspendió el juicio.

Los tres acusados, en la Audiencia de Badajoz el pasado 10 de marzo, cuando se suspendió el juicio. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Tres acusados de asaltar a una familia para robarles se sientan este miércoles en el banquillo de la Audiencia de Badajoz

La fiscalía sostiene que maniataron y agredieron al matrimonio en presencia de sus dos hijos menores y pide para cada uno de ellos 51 años de prisión

El Club Piragüismo Extremadura brilla en la Copa de España de Dragon Boat

El club pacense estuvo presente en Castrelo de Miño, donde logró dos medallas de oro, una de plata y el tercer puesto en el medallero general

FCC anuncia un ERTE en el ecoparque de Badajoz que coincide con las obras de modernización

Los residuos del contenedor amarillo se tendrán que acopiar hasta que terminen los trabajos, aunque sí se seguirán tratando los del verde

Carmen Dalmau rescata la historia de la fotografía femenina en 'Las mujeres disparan'

Fundación CB acoge esta tarde la presentación del ensayo a las 19.00 horas

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El real convento de San Onofre, o del Santo Nuflo, estuvo en la calle a la que daba nombre, también llamada del Pozo, hoy calle Menacho. Fue el primer templo donde estuvo la Virgen de la Soledad tras su llegada a Badajoz en 1660

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