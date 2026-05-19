Reina y Maguilla (Badajoz) impulsan su turismo sostenible

Los municipios de Reina y Maguilla continúan avanzando en la transformación de sus infraestructuras públicas y turísticas gracias a tres actuaciones impulsadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Campiña Sur'. Las obras han supuesto una inversión global de 471.979 euros, financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con motivo de la finalización de los trabajos, una comitiva institucional encabezada por la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, junto a los alcaldes de Reina (Francisco González) y Maguilla (Isabel Grueso), además de personal técnico de la Diputación de Badajoz y de las direcciones facultativas, han visitado las distintas intervenciones para conocer su impacto directo en la mejora de los servicios.

Un espacio de vanguardia para cicloturistas en Reina

Una de las obras más destacadas se ha ejecutado junto al Centro Cívico de Reina, donde se ha construido una nueva explanada equipada para visitantes y cicloturistas con un presupuesto de 213.405 euros. La obra, encargada a la empresa pública Tragsa, contempló la ampliación y acondicionamiento de una zona de parada y descanso destinada a potenciar la movilidad ciclista.

El entorno cuenta ahora con aparcamientos para bicicletas, estaciones de reparación y recarga de bicicletas eléctricas, mobiliario urbano adaptado, una pérgola de sombra, jardineras y farolas solares. El elemento más innovador es un sistema autónomo de recarga para bicis alimentado mediante energía solar fotovoltaica (con paneles, inversor y batería). Los trabajos requirieron una notable adecuación del terreno debido a la complejidad geológica de un subsuelo muy rocoso.

Accesibilidad universal en el albergue municipal

La segunda intervención en el municipio de Reina se ha centrado en el acondicionamiento de la planta baja del albergue municipal, que se encontraba sin uso. Con una inversión de 122.987 euros —también ejecutada por TRAGSA—, el objetivo principal ha sido convertir este inmueble en un espacio plenamente inclusivo.

Tras la reforma, la planta baja dispone de un dormitorio adaptado, salón-cocina, baño accesible y nuevas instalaciones comunes. Adicionalmente, se ha habilitado una zona de lavandería y un cuarto de instalaciones para el uso compartido de los huéspedes de ambas plantas.

Menos calor y más convivencia en Maguilla

Por su parte, Maguilla ha destinado 135.586 euros al entoldado de distintos espacios públicos descubiertos, un proyecto ejecutado por la empresa Arcoiris tt suministros S.L.U. Las estructuras se han instalado en cuatro enclaves estratégicos: el Colegio Público Inocencio Durán, la piscina municipal, la Escuela Infantil Maguilla y el Parque Municipal.

Acctuaciones para el entoldado de zonas en Maguilla. / Diputación de Badajoz

La actuación mitiga el efecto de 'isla de calor' mediante un sistema de velas tensadas y lonas de alta resistencia con protección ultravioleta, sujetas por cables de acero y postes. Con esto se busca mejorar el confort térmico y recuperar las zonas exteriores como lugares de reunión social y comercial, beneficiando especialmente a las personas mayores durante los meses estivales.

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Con este conjunto de inversiones, la comarca de la Campiña Sur refuerza un modelo turístico sostenible, accesible e innovador, orientado a generar nuevas oportunidades de desarrollo social en el entorno rural.