Badajoz estrena su mayor autoescala: un camión de 42 metros y un millón de euros para reforzar la seguridad en incendios y rescates

El Parque de Bomberos de Badajoz cuenta ya con la autoescala más alta y avanzada que ha tenido nunca la ciudad. El ayuntamiento ha presentado este martes un nuevo vehículo de 42 metros de altura que reforzará las labores de rescate, acceso a fachadas y extinción de incendios en edificios altos, dentro del proceso de modernización del servicio iniciado en 2023.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que "llevamos tiempo esperándola en este proceso de renovación de todo el parque móvil del servicio bombero". La nueva autoescala, ha explicado, "va a venir a convivir con la de 37 metros que ya tenemos en servicio" y permitirá "doblar la capacidad en autoescala que tiene la ciudad".

Renovación del parque

La inversión realizada ronda el millón de euros. "Solo esta máquina ha supuesto un desembolso, una inversión por parte del ayuntamiento de un millón de euros", afirma Gragera, quien recuerda que el consistorio ha destinado ya "más de tres millones y medio de euros" a la renovación de vehículos, equipos y material del servicio de bomberos durante los últimos años.

El primer edil ha señalado que estas mejoras permiten "que los bomberos puedan realizar su labor y su cometido en mejores condiciones", además de "ser más eficaces a la hora de atender la emergencia". También ha recordado las dificultades atravesadas meses atrás, cuando la ciudad tuvo que recurrir a una autoescala prestada. "Tuvimos que pedir prestada una autoescala para poder prestar el servicio", ha señalado, agradeciendo el apoyo recibido desde la Comunidad de Madrid.

Un camión con tecnología de última generación

La nueva autoescala está montada sobre un chasis Iveco Eurocargo de 18 toneladas y equipada con tecnología Magirus de última generación. El oficial jefe del servicio de bomberos, Basilio González Lara, ha detallado que el vehículo "tiene un alcance total de 42 metros en despliegue en vertical" y que incorpora "cinco tramos". La gran novedad es que el último tramo es articulado, lo que "nos permite una mayor maniobrabilidad y poder acceder a sitios que con los tramos rígidos no podríamos llegar".

El nuevo camión incluye además una cesta de gran tamaño con capacidad para cinco personas y 300 kilos de carga. "Incorpora una camilla para rescate de personas, incluso para personas con obesidad mórbida", ha explicado González Lara, quien destaca que este tipo de intervenciones "cada vez son más frecuentes".

Otra de las características más innovadoras es el sistema Smart Control, basado en controles informatizados y joystick. "Es el segundo vehículo con ese sistema que llega a España", ha indicado el jefe de bomberos, destacando que facilitará el trabajo operativo y la precisión en las maniobras.

"Mayor capacidad de respuesta"

Desde el cuerpo de bomberos, la incorporación del nuevo vehículo ha sido recibida con entusiasmo. El bombero Álvaro Sánchez asegura que se trata de "una gran fichada para el servicio". "La escala que teníamos ya va teniendo una edad y están renovando la flota", ha detallado.

Sánchez destaca especialmente el incremento de maniobrabilidad y alcance respecto a la anterior autoescala. "Son 42 metros, cinco metros más que la autoscala antigua", afirma, recalcando que el último tramo articulado "nos beneficia bastante para hacer ciertos accesos y desembarcos".

El bombero también puso en valor la versatilidad del nuevo vehículo: "Desde accesos forzados hasta rescate de personas o ataque a fuego desde una distancia de seguridad. Es muy versátil, te da muchas opciones".

Con esta incorporación, el ayuntamiento pretende reforzar la seguridad tanto de los vecinos como de los propios profesionales del servicio. "Nos va a permitir tener una mayor capacidad de respuesta, que es el objetivo que tenemos", ha concluido el alcalde.