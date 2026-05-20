Médicos de Badajoz claman en una nueva movilización: "No podemos tener jornadas de 24 horas continuadas"

La marea blanca ha vuelto a tomar las calles de Badajoz en lo que supone un nuevo e histórico pulso de los profesionales médicos contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. La manifestación ha concentrado a centenares de facultativos quienes, convocados por el Sindicato Médico CESM, han marchado por las calles de Badajoz en la tarde del 20 de mayo. Durante el recorrido, han exigido la retirada inmediata del nuevo Estatuto Marco y han pedido al ministerio iniciar una negociación real que dignifique sus condiciones laborales.

La movilización, que arrancó a las 18.30 horas desde el cruce de la avenida de Cristóbal Colón con la avenida de Santa Marina, recorrió el centro de la ciudad arropada por silbatos, bocinas y consignas unánimes. Esta culminó ante las puertas de Delegación de Gobierno, donde se produjeron pitadas y protestas dirigidas a la ministra de Sanidad, Mónica García. Durante el recorrido, los manifestantes corearon cánticos como "Ministra dimisión", "Sin médicos no hay sanidad" o "Este estatuto, lo vamos a parar".

El conflicto, que lejos de enfriarse sigue ganando intensidad, arrancó a mediados de febrero con paros indefinidos y encadena ya su cuarta semana al mes de huelga intermitente. Los facultativos extremeños reclaman un estatuto único y singular, que regule la jornada laboral de los médicos españoles y acabe con las largas guardias. "Estamos hablando de conciliar, de que las jornadas laborales no pueden ser de 24 horas continuadas por la enorme responsabilidad que tenemos en nuestras manos", ha manifestado Pedro Hidalgo, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz (icomBA). Hidalgo, ha incidido en que no se trata de un privilegio, sino de una cuestión elemental de salud pública: "Estamos hablando de seguridad de los pacientes y de ejercer una profesión de la manera más descansada, con el tiempo que pedimos no para nosotros, sino para nuestros pacientes".

Desde los sindicatos y los colegios de médicos de Extremadura, denuncian una falta total de interlocución. Dicen que llevar tantos meses con semanas de huelga "nos cuesta el dinero, pero nos cuesta, además, el corazón de la profesión" y aseguran no tener respuesta desde el Ministerio de Sanidad. "La ministra está en su despacho y nosotros en la calle", ha lamentado Hidalgo, advirtiendo que el Servicio Extremeño de Salud (SES), es el principal "subsidiario de este daño" provocado por la inacción estatal.

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A pesar de que los servicios mínimos imponen un 100% de presencialidad en áreas críticas como urgencias y de entre un 33% y un 45% en atención primaria, el impacto en la ciudadanía ya es masivo. El presidente del icomBA, asegura que la Defensora del Paciente acumula "cerca de 400.000 consultas suspendidas". Pero este colapso promete agravarse ya que han anunciado una nueva semana de huelga para la tercera semana de junio, coincidiendo con el inicio de la feria de Badajoz y, posteriormente, con las vacaciones de verano. "No vale tener cansinos a los médicos. No estamos en doma. Llegará un momento en que la ministra esté en la calle y los médicos estemos donde tenemos que estar: en nuestras consultas regulando, con un estatuto único, una profesión única", ha concluido Hidalgo.