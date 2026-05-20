La Diputación de Badajoz refuerza la accesibilidad física y sensorial en sus edificios

La Diputación de Badajoz continúa materializando su compromiso con la inclusión a través de la ejecución de un contrato de suministro destinado a dotar de elementos de accesibilidad a los edificios propios de la corporación en distintos municipios de la provincia.

Eliminación de barreras auditivas

El primer lote de este contrato, que ha sido adjudicado a la empresa Aimas Technologies, se centra específicamente en eliminar las barreras para las personas con discapacidad auditiva mediante dispositivos de llamada y bucles magnéticos. Entre las mejoras implementadas destacan la instalación de bucles magnéticos de sala en espacios de reunión de hasta 120 metros cuadrados. Además, se ha dotado a las instalaciones de mostradores de recepción accesibles equipados con bucles portátiles, lo que garantiza a los usuarios de audífonos una comunicación nítida y libre de interferencias.

En la actualidad, esta fase alcanza un progreso del 45% sobre el total. Hasta el momento, el balance es de 34 bucles de sala, 31 bucles de mostrador y 8 mostradores accesibles ya instalados. El contrato está cumpliendo sus plazos previstos con el objetivo de asegurar que los entornos públicos de la provincia sean plenamente utilizables y comprensibles para todos los ciudadanos.

Mejoras físicas y señalización adaptada

El contrato provincial va más allá de la accesibilidad sensorial e incluye otras dos líneas de actuación. La primera de ellas, adjudicada a la empresa Raimon Sitja SL, ya ha sido ejecutada y ha permitido la instalación de 55 apoyos isquiáticos.

Por otro lado, la segunda línea de actuación corresponde al tercer lote del proyecto. Esta fase, asignada a la empresa Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales SL, se encargará de instalar señalética accesible, así como directorios y planos hápticos en las dependencias provinciales.

Estrategia integral e impacto en los ODS

La institución mantiene una apuesta firme por integrar de manera transversal los criterios de accesibilidad universal en el conjunto de sus políticas públicas. Además de los bucles y la señalética, las iniciativas de adaptación de los edificios provinciales incluyen elevadores salvaescaleras y la reciente habilitación de dos aseos adaptados para personas con ostomía, ubicados en El Hospital Centro Vivo.

A estas acciones en sus propias sedes se le suma el Plan Provincial de Accesibilidad. A través de él, la Diputación ofrece líneas de ayudas dirigidas a la adaptación de taxis y a la adquisición de vehículos adaptados por parte de entidades sociales. Asimismo, el compromiso se refuerza con acciones de sensibilización ciudadana, como el concurso fotográfico 'Sin Barreras' o la Semana de la Accesibilidad, y se mantiene una colaboración constante con entidades y asociaciones especializadas en este ámbito.

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Con todo este conjunto de iniciativas, la Diputación de Badajoz contribuye de forma directa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, estas medidas impactan positivamente en el ODS 3 (Salud y Bienestar), el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), el ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).