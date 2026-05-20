Diputación subvenciona el funcionamiento de la Universidad Popular de Monesterio con 5.550 €

El Área Funcional de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Badajoz, ha publicado la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a los municipios y entidades locales menores de la provincia que cuenten con Universidades Populares durante el ejercicio 2026.

Según esta resolución, el ayuntamiento de Monesterio recibe la cantidad de 5.550 €, con destino al funcionamiento de su Universidad Popular. Todos los municipios que integran el territorio de Tentudía han sido beneficiarios de este tipo de ayuda con diferentes cantidades. Bienvenida recibe 3.550 €; Bodonal de la Sierra, 2450 €; Cabeza la Vaca, 3.500 €; Calera de León, 1.800 €; Fuente de Cantos, 2.900 €; Fuentes de León, 3.550 €; Montemolín, 2.350 € y Segura de León, 2.350 €.

Estas subvenciones están destinadas a sufragar los gastos corrientes relacionados directamente con el funcionamiento de las Universidades Populares; entre ellos, material, personal, mantenimiento o actividades, realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Las ayudas representan, según la institución provincial, “un instrumento fundamental” para el sostenimiento de estos centros municipales destinados al “desarrollo cultural”, dirigidos a “promover la participación social y la educación continua”, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de programas en los ámbitos cultural, educativo, artístico, de empleo, enseñanza de idiomas, nuevas tecnologías, etc.

Reglamento Escala

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, en su edición del 19 de mayo, ha publicado la aprobación definitiva del reglamento de régimen interno del programa de formación y empleo ESCALA ‘Monesterio II’. De manera inicial, este reglamento se aprobó en una sesión plenaria, de carácter ordinario, celebrada el pasado día 5 de marzo. Tras ser sometido el expediente a información pública por el periodo de 30 días y, después de que no se hayan producido reclamaciones ni sugerencias, el acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En el mismo anuncio se publica íntegramente el reglamento interno de este proyecto que define finalidades y objetivos, regula las relaciones profesionales entre sus miembros e incluye las normas generales de funcionamiento y de convivencia del colectivo de personas que componen el proyecto.

Para 12 personas desempleadas

Este programa de formación para el empleo, que viene funcionando desde principios de año, da cobertura a 12 personas desempleadas de la localidad, en la especialidad formativa de jardinería. El programa incluye dos certificados de profesionalidad, de Nivel I, en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y el segundo, de Nivel II, capacita al alumnado como profesionales en la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

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En una primera fase, de 3 meses de duración, el alumnado ha recibido formación profesional relacionada con la ocupación a desarrollar. Durante la segunda fase, de 9 meses de duración, el alumnado-trabajador, recibe formación, a la vez que cuenta con un contrato por parte del ayuntamiento. Al finalizar el proyecto, la entidad contará con 12 compromisos de contratación.