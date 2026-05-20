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Evacuada una mujer mayor tras el incendio de su vivienda en Badajoz originado por una freidora
Los bomberos han intervenido este miércoles en un segundo piso de la calle Godofredo Ortega Muñoz, en Valdepasillas, después de declararse fuego en la cocina
Dos personas han resultado afectadas: un hombre de 54 años por inhalación de humo y una mujer de 82 por una crisis de ansiedad
Una mujer mayor ha sido evacuada este miércoles de su vivienda en Badajoz tras declararse un incendio en la cocina de su casa, originado, según los primeros datos, por una freidora de aceite.
El suceso ha ocurrido a las 10.50 horas en la barriada de Valdepasillas, en el número 52 de la calle Godofredo Ortega Muñoz, en un segundo piso. El fuego se ha iniciado en la cocina de la vivienda, lo que ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia.
Según ha confirmado Cruz Roja, ha habido dos personas afectadas: un hombre de 54 años por inhalación de humo y una mujer de 82 por una crisis de ansiedad.
Intervención de bomberos, Policía Local y sanitarios
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del servicio de bomberos de Badajoz, que han intervenido con una autoescala y una bomba urbana de agua para acceder al inmueble y sofocar el incendio.
También han acudido agentes de la Policía Local y una ambulancia, que se ha desplazado hasta la zona para atender la emergencia y prestar asistencia.
La mujer, residente en la vivienda afectada, estaba sola en el momento del incendio y ha sido evacuada del inmueble. Por el momento, se desconoce su estado de salud.
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