Suceso
Fallece la mujer que fue hallada inconsciente en su vivienda de Badajoz
Los bomberos y la Policía Local acudieron al domicilio alertados por Servicios Sociales ante la imposibilidad de contactar con la residente
Trágico desenlace en Badajoz. La mujer de mediana edad que había sido rescatada en estado grave a primera hora de este martes en su domicilio de la avenida Manuel Rojas Torres, ha fallecido finalmente, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES).
La alarma saltó en torno a las 10.00 horas de la mañana del 19 de mayo, cuando los Servicios Sociales alertaron a los servicios de emergencia ante la imposibilidad de ponerse en contacto con la mujer. Ante el riesgo, los Bomberos de Badajoz y la Policía Local se desplazaron hasta el inmueble, donde se localizó a la mujer en estado de inconsciencia.
A pesar de que los servicios sanitarios la atendieron rápidamente en el lugar de los hechos y se consiguió trasladar con vida, su estado era de gravedad. Desafortunadamente, se ha acabado confirmado el fallecimiento de la mujer. Por el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte.
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