Gespesa asegura que la obras de modernización del ecoparque conllevan mejoras laborales

Que no teman los trabajadores del ecoparque de Badajoz porque su futuro es halagüeño. Es lo que viene a decir Gespesa, la empresa pública responsable de las instalaciones, sobre la sorpresa expresada por el sindicato USO tras el anuncio por parte de FCC, que gestiona la planta, de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

Al comunicar sus intenciones al comité de empresa, FCC ha alegado motivos productivos y organizativos. Este diario informó de que tiene que ver con las obras de remodelación y modernización de las instalaciones. Así lo ha confirmado Gespesa.

Ayer, después de trasladarlo a la representación sindical, FCC Medio Ambiente comunicó a Gespesa su intención de abordar un ERTE entre el personal que presta servicio en la planta de tratamiento de residuos de Badajoz. Según la información que le ha trasladado, el expediente se encuentra al comienzo de las negociaciones por parte de la empresa adjudicatarias con sus empleados y está motivado por las obras de modernización del ecoparque, "durante las cuales la adjudicataria prevé cambios en los medios de producción y en el modelo organizativo de las tareas a realizar en las instalaciones". La concesionaria ha informado a Gespesa de que las obras tendrán una duración máxima de seis meses, con lo cual, terminarán antes de final de año.

De momento se ha comenzado con el desmontaje de las líneas. Los residuos del contenedor verde se seguirán procesando, mientras que los del contenedor amarillo se irán tratando en función del desarrollo de los trabajos, de manera que los posibles retrasos se irán poniendo al día.

Más de 56 millones de euros

Gespesa recuerda que en su oferta de licitación, FCC Medio Ambiente planteó una inversión superior a 56,6 millones de euros, "que permitirán una actualización integral de las instalaciones técnicas e infraestructuras del ecoparque de Badajoz", que se puso en funcionamiento en 2005 "y cuyas instalaciones actuales se encuentran al final de su vida útil".

Llegado a este punto, la empresa pública asegura que una vez ejecutadas las inversiones "se prevé una mejora en las condiciones de trabajo del personal de FCC Medio Ambiente adscrito al servicio", de manera que se minimizarán los tiempos dedicados a la atención de incidencias en la línea de tratamiento de residuos domésticos y se podrán centrar las tareas "en conseguir los mejores resultados de recuperación en la planta". Según los datos de USO, en la planta de Badajoz trabajan unas 70 personas.

Gespesa asegura que estará atenta al cumplimiento de los requisitos que contiene el pliego de condiciones y el contrato resultante donde, además de la inversión y las mejoras en las ratios de recuperación en el tratamiento de residuos, existen criterios de valoración establecidos por la empresa púbica referidos a mejoras laborales para los empleados de la planta. Entre estas mejoras cita medidas de promoción de empleo, subcontratación de servicios auxiliares del ecoparque a favor de empresas de inserción social y centros especiales de empleo, así como "mejoras en las condiciones salariales del personal adscrito al servicio en el momento de la licitación".