La operación policial por los últimos tiroteos en Badajoz termina con un detenido

La operación policial llevada a cabo este miércoles en relación con el tiroteo de San Roque y otros episodios con armas de fuego que se han registrado en Badajoz en los últimos meses, detrás de los que estaría el enfrentamiento entre varias familias, ha terminado con un hombre detenido, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que no aportan, por ahora, más información sobre los hechos que se le atribuyen.

Otros testimonios recogidos por este diario apuntan a que en los registros, que se han llevado a cabo en varias viviendas de la calle García de la Huerta y la avenida Manuel Rojas Torres, en San Roque, y de la calle Huerta las Mellas, en Las Moreras, se habrían intervenido munición y sustancias estupefacientes, aunque no precisan si en uno o en más domicilios.

El dispositivo policial, en el que han participado agentes del Grupo Especial Operativo (GEO), ha arrancado sobre las cuatro de la mañana y se ha prolongado hasta pasado el mediodía.

La Policía Nacional ya detuvo el lunes a otro varón que portaba una pistola por su presunta implicación en estos hechos violentos, pero, tras declarar ante el juez, fue puesto en libertad con cargos por un delito de tenencia ilícita de armas.

Con estas detenciones, ya son cinco las que se han practicado en relación con los últimos episodios con armas de fuego en la ciudad.

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Tras el tiroteo de San Roque, se detuvo a dos jóvenes colombianos, que se encuentran en prisión provisional investigados por los delitos de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal, y a una mujer que fue sorprendida con numerosa munición en una bolsa en el Cerro de Reyes, que fue puesta en libertad con cargos.