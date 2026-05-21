Sucesos
Arden otros dos coches en Suerte de Saavedra: cuatro en un mismo día en Badajoz
Este nuevo episodio se suma a una madrugada especialmente tensa en Badajoz, marcada por varios incendios intencionados vinculados por la Policía Nacional a un ajuste de cuentas entre familias
Dos vehículos han quedado calcinados este jueves por la tarde en un nuevo incendio registrado en la barriada pacense de Suerte de Saavedra. El fuego se ha declarado en la calle Ramón Carande en torno a las 18.10 horas.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos de Badajoz y agentes de la Policía Local. Cuando los bomberos han llegado, las llamas se encontraban ya en pleno desarrollo, por lo que han actuado con rapidez para sofocar el incendio y evitar que pudiera extenderse.
Según las primeras valoraciones, no había más coches alrededor de los vehículos afectados, algo que los bomberos atribuyen a que los vecinos podrían haber retirado previamente los turismos estacionados en la zona. Finalmente, los dos coches han quedado completamente calcinados. Por el momento no han trascendido daños personales ni las causas que han originado el fuego.
Otros episodios
Este nuevo episodio se suma a una madrugada especialmente tensa en Badajoz, marcada por varios incendios intencionados vinculados por la Policía Nacional a un ajuste de cuentas entre familias. En apenas tres horas ardieron dos vehículos y la fachada de una vivienda en las calles Macón y García de la Huerta, en San Roque, y Vidal Lucas Cuadrado, en Suerte de Saavedra.
Los hechos ocurrieron tras los registros practicados el día anterior por la Policía Nacional en relación con los últimos tiroteos y la guerra abierta entre clanes en la ciudad, una operación que terminó con un varón detenido, que ya ha sido puesto en libertad con cargos.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas