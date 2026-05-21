Eduardo Naranjo en Badajoz: "No podría vivir sin pintar"

Se coloca delante del cuadro en el que aparece desnudo, cuando se le pide que elija una de las obras para hacerse la foto. Reconoce cierto "pudor", pero inmediatamente expresa que es un autorretrato único, porque no hay otro artista que se haya pintado a sí mismo de una manera tan realista.

A pesar de que es el protagonista, Eduardo Naranjo no se siente abrumado y conversa y se deja fotografiar con todo aquel que se le acerca. Por supuesto, con su familia, que lo ha acompañado, arropado y mimado este jueves en el Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba), donde el pintor de Monesterio ha inaugurado una sala con su nombre en la que se expondrá permanentemente su obra y se irá renovando. Ahora contiene 24 cuadros. Quien no la conozca, tiene la oportunidad de hacerlo y quien ya la aprecie, podrá volver a disfrutarla.

Además, este sábado se celebra la 'Noche Europea de los Mueos' y el Muba estará abierto hasta la medianoche, ha recordado su directora, María Teresa Rodríguez.

Amablemente, como ha hecho con todo aquel que se lo ha pedido, Eduardo Naranjo atiende a este medio. Para un artista de reconocido prestigio internacional, que el Muba le dedique una exposición permanente "significa volver a mi tierra y dejar aquí lo que más quiero en el mundo, mi obra, parte de mi obra, de toda mi trayectoria artística, de tres etapas fundamentales: la etapa de formación, la neofigurativa o expresionista y toda la mi larga trayectoria ya realista o surrealista o de realismo fantástico u onírico? Eduardo Naranjo tiene 82 años.

-¿Sigue pintando?

-Sigo pintando porque si no no podría vivir. A los artistas solo nos puede jubilar la enfermedad o la muerte.

Los asistentes a la inauguración de la sala de Eduardo Naranjo en el Muba. / A. M. R.

Esta exposición permanente es fruto del convenio entre la Diputación de Badajoz (titular del Muba) y la Fundación Eduardo Naranjo para la difusión de la obra del pintor.

En su intervención al inaugurar la sala, el pintor ha insistido en que "el protagonista de esta exposición no soy yo, son mis obras, que es como decir: soy yo pero multiplicado por muchos, tantos como cuadros hay". Según Naranjo, "el arte no es otra cosa que un autorretrato continuo, ese es el artista, el que no lo es no puede hacer esa obra diferente identificable por cualquiera, los pintores somos todos nuestros cuadros"

Naranjo ha mostrado su alegría por la iniciativa: "Estoy contentísimo de estar aquí con mis paisanos y con más amigos y sobre todo por una exposición como es esta permanente, que se irá renovando".

Por su parte, la presidenta de la diputación de Badajoz, Raquel del Puerto (a la que Naranjo ha piropeado por su juventud), ha replicado al pintor: "Sin duda alguna los cuadros son los protagonistas, pero sin ti no serían una realidad, con lo cual tú eres el verdadero protagonista".

A la inauguración han asistido la mujer del pintor y muchos familiares, la alcaldesa del Monesterio, el delegado y la subdelegada del Gobierno y la directora de la Real Academia de Extremadura, entre muchos otros, que han llenado la nueva sala donde, desde hoy, manda Eduardo Naranjo.