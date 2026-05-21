La III Media Maratón Ciudad de Zafra contará con la participación de más de 500 corredores

Zafra se prepara para vivir una de las grandes citas de su calendario. Este domingo, 24 de mayo, el casco urbano y el entorno de la localidad se convertirán en el escenario de la III Media Maratón Ciudad de Zafra. El evento, que edición tras edición continúa creciendo en calidad y organización, ha logrado situarse al nivel de las pruebas deportivas de referencia en toda la región extremeña.

En esta tercera edición, la competición contará con la participación de más de 500 corredores, destacando la presencia de diversos clubes nacionales y una notable representación internacional, lo que confirma el atractivo y la consolidación de esta cita atlética.

Un recorrido compartido

La jornada deportiva arrancará a las 9.00 horas desde el parque de la Paz, punto neurálgico del evento. Desde allí tomarán la salida tanto los participantes de la III Media Maratón como los de la Carrera Popular.

Ambas pruebas discurrirán de manera conjunta por las calles del casco urbano hasta llegar a la calle Santa Clara. En este punto, los recorridos se dividirán: los corredores de la carrera popular regresarán al punto de partida, mientras que los atletas de la Media Maratón continuarán su trazado pasando por la Torre San Francisco y el Recinto Ferial, para finalmente concluir de nuevo en el parque de la Paz.

Amplio despliegue de seguridad y voluntariado

El éxito organizativo de la prueba estará respaldado por un importante despliegue humano. Más de 100 personas voluntarias participarán de forma desinteresada en el desarrollo del evento.

A este equipo se sumará el trabajo coordinado de efectivos de Protección Civil, Policía Local, servicios sanitarios y el propio personal de la organización. Todos ellos velarán por la seguridad de los atletas y garantizarán que la ciudad sea, una vez más, un espacio seguro para el deporte y la convivencia.

Llamamiento a la animación y comprensión vial

Desde el Ayuntamiento de Zafra se ha querido lanzar un mensaje a todos los vecinos para que salgan a las calles, disfruten del ambiente festivo y apoyen a los deportistas a lo largo de todo el recorrido.

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Al mismo tiempo, el consistorio pide comprensión y colaboración a la ciudadanía ante las inevitables, aunque breves, alteraciones en la movilidad. Durante el transcurso de la prueba se producirán interrupciones puntuales y de corta duración en el tráfico rodado en algunos puntos del casco urbano, por lo que se ruega paciencia a los conductores.