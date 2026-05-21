Llerena (Badajoz) renueva su alumbrado público para reducir el consumo eléctrico hasta un 65%

El Ayuntamiento de Llerena ha puesto en marcha un proyecto de renovación de su alumbrado público. La iniciativa contempla la incorporación de lámparas y luminarias con tecnología de menor potencia y mayor eficiencia energética, una medida que transformará la infraestructura lumínica del municipio.

Menos gasto y más sostenibilidad

Esta actuación permitirá reducir significativamente el gasto eléctrico municipal, alcanzando un ahorro de hasta el 65%. Los responsables del proyecto han asegurado que este importante descenso en el consumo se logrará sin afectar en ningún momento a la calidad de la iluminación de las calles y los espacios públicos.

Además del impacto económico positivo para las arcas municipales, la medida tiene un marcado carácter ecológico. Con la implantación de estas nuevas luminarias se reducirán las emisiones de Co2, permitiendo a la localidad avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Despliegue en el municipio

Los trabajos de sustitución se están desarrollando de manera progresiva en diferentes zonas de la localidad. Hasta la fecha, los operarios ya han actuado con éxito en la Avenida Jesús de Nazaret, la Avenida de la Estación, el Paseo Cieza de León, el Arrabal de San Francisco y San Antonio, y la Calle Comendador de Hornachos.

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Próximas actuaciones

Tras finalizar estas primeras calles, la planificación continuará en el Paseo de San Antón y en la Avenida Ancha de Sevilla. El ayuntamiento tiene previsto seguir extendiendo el proyecto de forma prioritaria en aquellos puntos del municipio en los que se haya detectado un mayor consumo energético o donde las luminarias y lámparas sean más antiguas.