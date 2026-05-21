PACMA exige al Ayuntamiento de Olivenza el expediente completo del evento 'Faenas y doma de campo'

La coordinadora provincial del Partido Animalista PACMA en Badajoz, Rosa Cortés, ha registrado una solicitud formal dirigida al Ayuntamiento de Olivenza para exigir el expediente administrativo íntegro relativo al evento denominado 'Faenas y doma de campo'. Dicha actividad tuvo lugar en el municipio durante los pasados días 1 y 2 de mayo de 2026.

Amparo en la Ley de Transparencia

Basándose en la Ley 19/2013 de transparencia, la formación política ha requerido a la administración local que facilite toda la documentación referente a las autorizaciones administrativas que permitieron la celebración del evento. Entre los datos exigidos, PACMA hace especial hincapié en la identificación y el registro de los animales que participaron en las jornadas.

Asimismo, el requerimiento solicita informes detallados sobre las condiciones en las que se mantuvo a los animales, haciendo alusión a su alimentación, los periodos de descanso y los refugios habilitados para protegerlos frente a posibles inclemencias meteorológicas. La solicitud también exige constancia documental de la presencia de asistencia veterinaria y los preceptivos informes sanitarios.

Control exhaustivo y seguridad

El escrito presentado por el partido animalista no se limita a la estancia, sino que también reclama información específica sobre cómo se llevó a cabo el transporte de los animales y cuáles fueron las medidas de protección y seguridad previstas por la organización. PACMA ha pedido que se aclaren las actuaciones concretas a las que los animales fueron sometidos durante la celebración de este evento, así como el aforo autorizado y el registro de las inspecciones municipales que se debieron realizar in situ.

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Desde PACMA recuerdan su postura abiertamente abolicionista respecto a este tipo de espectáculos que involucran animales. El objetivo de esta petición, aseguran desde la formación, es comprobar de manera fehaciente que los organizadores y el consistorio han cumplido de forma estricta con todas las obligaciones legales vigentes tanto en materia de bienestar animal como en lo relativo a la seguridad pública.