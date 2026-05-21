El patrimonio de Zafra-Río Bodión llega a la pantalla en Fuente del Maestre (Badajoz)

La Casa de la Cultura de Fuente del Maestre será el escenario elegido para el gran estreno de la serie documental 'La Arquitectura Tradicional de la Comarca Zafra – Río Bodión'. El evento tendrá lugar este viernes, 22 de mayo, a las 19.00 horas, a través de unas jornadas dedicadas al visionado del audiovisual y a un posterior coloquio.

El acto ha sido organizado por el Centro de Desarrollo Rural (Ceder) Zafra – Río Bodión, contando con el respaldo del Ayuntamiento de Fuente del Maestre y del Aula 'Vivir la Cultura', iniciativa dirigida por el historiador fontanés Joaquín Pascual.

Defensa del patrimonio popular

El objetivo principal de esta obra es dar a conocer y ensalzar el patrimonio tradicional de la comarca, con especial atención a aquellos lugares asociados a oficios artesanos que, con el paso del tiempo, se están perdiendo.

Chema Pérez, gerente del Ceder Zafra Río Bodión, ha destacado que desde el Ceder no solo gestionan subvenciones, sino que también son agentes dinamizadores en la comarca. Pérez subraya la importancia de evitar que estas tradiciones mueran.

Colaboración ciudadana e institucional

El documental destaca por su marcado carácter participativo, un elemento que, según los organizadores, le aporta un importante valor de credibilidad y arraigo al territorio. Para su realización se ha contado con la implicación de un nutrido grupo de personas eruditas en la materia —provenientes de los ámbitos académico, público y experiencial— y de numerosos vecinos de la comarca. Algunos de estos ciudadanos han llegado a abrir las puertas de sus propias casas para facilitar la grabación, ofreciendo un inestimable apoyo logístico y humano.

La presentación del viernes contará con una destacada presencia institucional y ciudadana. Al acto asistirán Carlos Delgado, presidente del Ceder; Juan Antonio Barrios, alcalde de la localidad; el historiador Joaquín Pascual, así como los ciudadanos de La Fuente que han participado activamente en el rodaje.

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Este trabajo de recuperación de la memoria arquitectónica y cultural ha sido posible gracias a la financiación conjunta de la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Extremadura.