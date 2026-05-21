Trabajadores de los hospitales de Badajoz alertan sobre la falta de higiene: "Hay suciedad por todos lados"

Trabajadores del Hospital Universitario de Badajoz han trasladado su preocupación por la situación de la limpieza en las instalaciones sanitarias, una queja que, según aseguran, se viene repitiendo desde el cambio de empresa adjudicataria hace tres años. Las críticas apuntan a una falta de personal, a la ausencia de supervisión en determinadas tareas y al desgaste acumulado entre la plantilla.

El servicio lo presta la empresa Tersum, que también trabaja en el Hospital Perpetuo Socorro y en el Materno Infantil. Según relatan distintas fuentes sanitarias consultadas, el problema no se limita a una zona concreta, sino que afecta a diferentes espacios del complejo hospitalario, desde pasillos y escaleras hasta habitaciones, vestuarios, ventanas, baños y salas de trabajo.

Una enfermera del Universitario asegura que la situación comenzó a notarse "desde que cambiaron de empresa" y sostiene que el principal problema es "la falta de limpieza e higiene en general". La sanitaria afirma que la suciedad se aprecia "por todos lados en general. Ventanas, vestuarios, escaleras, salitas..." y añade que, en su opinión, el problema alcanza "prácticamente todo el hospital".

Desbordados

Las fuentes consultadas aseguran que las deficiencias también se observan en habitaciones de pacientes, especialmente cuando no se llega a completar la limpieza en los tiempos previstos. Según esta enfermera, ha habido quejas de pacientes y familiares por el estado de algunas dependencias.

Los propios trabajadores de limpieza, según relata el personal sanitario, reconocen estar desbordados. "Que nos quejemos, que ellos están colapsados y no pueden más, y mucho menos pueden ponerse a supervisar el trabajo que hacen los compañeros", afirma una de las sanitarias.

Uno de los episodios que más malestar ha generado es la demora en la limpieza de habitaciones tras el alta de pacientes. Según estas mismas fuentes, en ocasiones hay que esperar al turno de tarde para acondicionar habitaciones que deberían estar disponibles para nuevos ingresos. "Las altas de los pacientes no les da tiempo la mayoría de las veces, ya que terminan en la planta corre que te corre y tienen que ir a limpiar otras zonas", señala la enfermera.

Los trabajadores consultados consideran que esta situación puede afectar a la seguridad y a la salud de los pacientes, ya que se trata de un entorno en el que la higiene hospitalaria resulta esencial. Aseguran además que las quejas han sido trasladadas a la dirección, aunque, según indican, no han recibido respuesta.

Un asunto delicado

Parte del malestar se centra en la organización del servicio y en la falta de supervisión de determinados trabajadores con discapacidad contratados por la empresa. Las fuentes sanitarias insisten en que no se trata de discriminar a nadie, sino de garantizar que todas las personas reciban formación, apoyo y seguimiento suficientes para desempeñar correctamente sus funciones, ya que, "algunos se ven limitados para hacer ciertos trabajos; los hay que no saben ni coger la fregona".

"Cuando van algunas personas limpian fenomenal, pero cuando van otras personas, pues no limpian igual. Es lo único que le puedo decir", afirma otra sanitaria del Hospital Universitario de Badajoz, que matiza que el asunto es especialmente delicado porque comparten espacio diario con el personal de limpieza. "Al fin y al cabo son compañeros. Es complicado que nosotras vayamos en contra de ellos. Lo único, que se supervise el trabajo, porque muchas veces no está bien hecho, solo tienes que entrar para comprobarlo. Pasillos, escaleras, baños", indica.

En la misma línea, otras fuentes apuntan a que la plantilla no estaría recibiendo el apoyo necesario para cubrir todas las necesidades del hospital. Aseguran que el problema no está en la contratación de personas con discapacidad, sino en la falta de acompañamiento, organización y control de calidad. "No se supervisa el trabajo y al final la gente que entra al hospital lo ve sucio, lo ve dejado. Es una pena", indica otra trabajadora.

Sin descansos

Según ha podido saber este diario, trabajadores de la empresa también denuncian el escaso descanso del que disponen debido a la falta de plantilla contratada. Aseguran que hay empleados que acumulan jornadas prolongadas y que la carga de trabajo está provocando un fuerte desgaste físico y mental. También se han recogido testimonios que hablan de trabajadores que habrían llegado a encadenar hasta 14 días seguidos de trabajo.

El personal sanitario consultado considera que la imagen que se está dando del centro es "penosa", especialmente al tratarse de un hospital de referencia para toda Extremadura.

Comentarios "injustos"

Una vecina de Badajoz, Natalia Villalba, considera que algunos comentarios dirigidos hacia trabajadores con discapacidad resultan injustos y que el foco debe ponerse en la falta de medios y de organización. "Estos comentarios son muy duros contra los trabajadores de los hospitales. No comprendo cómo se puede hablar así sin ponerse en el lugar de las personas ni saber realmente lo que está pasando. Hay una sobrecarga enorme y los trabajadores están saturados", afirma.

"Aunque existan limitaciones, todo el mundo merece trabajar y tener las mismas oportunidades" Vecina de Badajoz

Villalba defiende que muchas personas con discapacidad no reciben la formación adecuada al incorporarse al puesto. "Hay personas con discapacidad a las que no se les explica adecuadamente cómo realizar las tareas. Entran a trabajar y simplemente les dicen haz esto, sin formación ni apoyo. Eso no es culpa de ellos. Aunque existan limitaciones, todo el mundo merece trabajar y tener las mismas oportunidades", sostiene.

También señala que uno de los problemas de fondo está en cómo se adjudican estos servicios. "No siempre se establece con claridad cuántos trabajadores son necesarios para garantizar una limpieza y desinfección adecuadas. Esto favorece que una empresa pueda presentar una oferta más barata con menos personal".

"El gran responsable de todo esto es el Servicio Extremeño de Salud, por no garantizar el personal suficiente para una desinfección adecuada y porque nunca sanciona a estas empresas", afirma Villalba, que critica que después se sigan adjudicando estos contratos en otros centros importantes de la ciudad, como los colegios.

La respuesta de la consejería

La gerencia del Área de Salud de Badajoz asegura que "respeta las reivindicaciones laborales de los trabajadores" y que "comprende su preocupación", aunque recuerda que se trata de un conflicto entre la empresa adjudicataria del servicio de limpieza (Tersum) y su plantilla.

En este sentido, desde la gerencia subrayan que la empresa es "la responsable directa de la organización y gestión del personal". No obstante, insisten en que desde el Área de Salud se vela por el cumplimiento de las prescripciones técnicas recogidas en el pliego de contratación del servicio de limpieza de los centros hospitalarios de Badajoz, con el objetivo de garantizar "una prestación adecuada y de calidad en materia de limpieza y desinfección".

Además, la gerencia anuncia que llevará a cabo "una revisión del contrato" para comprobar si se ha producido algún incumplimiento de las condiciones establecidas en la adjudicación del servicio. Por último, recuerda que ha ofrecido "facilitar un espacio de mediación entre las partes" para contribuir a la resolución del conflicto.

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Los sanitarios insisten en que es necesario más personal, mejores descansos, formación real para todos los trabajadores y una supervisión efectiva de las tareas de limpieza. El objetivo, insisten, no es señalar a ningún colectivo, sino garantizar unas condiciones dignas para la plantilla y una limpieza adecuada en los hospitales.