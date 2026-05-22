Prisión provisional para los seis detenidos por la muerte de Matías de Paula en Villanueva de la Serena

Los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras prestar declaración ante la titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

De los seis arrestados, uno se ha declarado autor confeso del homicidio ocurrido el pasado 15 de mayo y está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio, con la concurrencia de pertenencia a organización criminal, y homicidio en grado de tentativa por las lesiones causadas a un taxista.

Otros cuatro detenidos, que guardan relación de parentesco con el presunto autor confeso, están siendo investigados por un presunto delito de homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal. Al sexto detenido se le han abierto diligencias por un presunto delito de encubrimiento.

Antes de tomar declaración a los arrestados, la titular de la Sección levantó el secreto expreso de las actuaciones.

Crimen e investigación

El crimen de Matías de Paula se produjo el pasado 15 de mayo, poco después de las tres de la tarde, en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena. El cantaor, cuyo nombre real era Matías Corraliza Fernández, fue atacado con un arma de fuego y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la Policía Nacional, con la intervención de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena y el apoyo de otros cuerpos de seguridad. Las primeras pesquisas apuntaban a un posible móvil sentimental, vinculado a desavenencias personales entre la víctima y el principal sospechoso por la exmujer de este último, aunque la causa permanecía bajo secreto de sumario.

Primeras detenciones

La investigación avanzó en los días posteriores con la detención de seis personas. El primer arresto se produjo el martes al mediodía en la zona de Magacela-La Haba, donde fue localizado el principal sospechoso, considerado el presunto autor material de los disparos. Horas después fueron detenidas otras dos personas, que según fuentes cercanas al caso serían el hijo y el sobrino del principal investigado, y posteriormente se practicaron otros tres arrestos.

Además del homicidio del cantaor, en el mismo procedimiento se investiga también la agresión sufrida por un taxista ajeno al suceso, que habría sido apuñalado tras reconocer al principal sospechoso y negarse a trasladarlo. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmó que el taxista se encontraba fuera de peligro, aunque en estado crítico.

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Hasta ahora, los seis detenidos habían permanecido en dependencias policiales de Don Benito mientras se practicaban diligencias para determinar su grado de implicación. Este viernes pasaron a disposición judicial, momento a partir del cual la parte policial de la investigación quedó prácticamente finalizada, según explicó Quintana. Tras prestar declaración, la titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para todos ellos.