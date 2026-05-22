Familias solidarias con los niños del mundo
La Escuela Infantil de Monesterio recibe el distintivo ‘Centro Solidario’ de la asociación Save The Children
La Guardería Infantil Municipal lleva 12 años colaborando con esta ONG que, ahora reconoce el trabajo por su “compromiso con los derechos de la infancia”
La asociación Save The Children, organización no gubernamental (ONG) internacional, independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es defender y promover los derechos de la infancia en todo el mundo, acaba de otorgar su distintivo, ‘Centro Solidario’, a la Escuela Infantil Municipal de Monesterio, por su colaboración, durante más de dos décadas, en actividades solidarias a favor de programas para la defensa de los derechos de niños y niñas.
El director de la escuela, Vicente Espacio, ha querido “compartir” este reconocimiento con “toda la comunidad educativa”, ya que el trabajo premiado, forma parte de la “colectividad”. Un año más, y ya van 12 consecutivos”, el centro, dentro de su programación cultural, ha vuelto a desarrollar un proyecto de “marcapáginas solidarios”, con los que recaudar fondos para la ONG. Una actividad “creativa y educativa”, donde los niños y niñas, acompañados por sus progenitores o sus abuelos y hermanos, “diseñan y venden marcapáginas” para apoyar a otros menores en situación de vulnerabilidad.
En esta edición, pese a la disminución del alumnado, ya que actualmente el centro únicamente acoge a menores de 0 a 2 años, “se ha superado el récord de recaudación”, expresa con satisfacción Vicente Espacio, muy “agradecido” ante la solidaridad y la implicación de las familias. La recaudación ha ascendido a algo más de 400 €; una cantidad simbólica cuyo auténtico valor pasa por la “sensibilización” del alumnado y su entorno familiar, trabajando la “educación en valores” y promoviendo la “empatía, el respeto y la justicia, desde las aulas”.
Muy emocionados
El trabajo y la perseverancia en el tiempo, han motivado que, Save the children haya distinguido al centro educativo con su distintivo ‘Centro Solidario’, toda una sorpresa para los docentes de una escuela que, integra la defensa de los derechos de la infancia en su modelo educativo. “El alumnado y sus familias son los verdaderos protagonistas”, asegura Vicente Espacio. Cada familia, ha recibido un diploma como “familia solidaria”.
Durante varias semanas, los marcapáginas solidarios, se han convertido en un vehículo “capaz de movilizar a familias y amistades”, en favor de la protección de los derechos de la infancia. El proyecto se inicia con la decoración de 3 marcapáginas que los menores decoran en la escuela y otros 2, con la ayuda de sus familiares que, posteriormente, se subastan entre parientes y amistades.
En esta edición la cantidad recaudada está destinada a la compra de kits nutricionales, dentro de un programa de colaboración internacional centrado en la nutrición adecuada de niños y niñas, con el objetivo de que puedan alcanzar un buen desarrollo. Esta aportación ayudará a la adquisición de pasta de cacahuete, “algo tan simple y tan pequeño, que esconde un gran poder a la hora de mejorar la nutrición y la calidad de vida de los niños”, concluye Vicente Espacio.
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