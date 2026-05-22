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Crimen de Hornachos

Los familiares de los detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas mantienen silencio a su llegada al juzgado de Villafranca de los Barros

Este viernes están citados a declarar sus dos hermanos y su cuñada

Video | Llegada al juzgado de Villafranca de los Barros de los hermanos de los investigados por el crimen de Francisca Cadenas

Video | Llegada al juzgado de Villafranca de los Barros de los hermanos de los investigados por el crimen de Francisca Cadenas

Martín Rodríguez

Villafranca de los Barros

Sin responder a las preguntas de los periodistas y con semblante serio. Así han llegado hace unos minutos a los juzgados de Villafranca de los Barros los dos hermanos y la cuñada de los dos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados el pasado mes de marzo en casa de Manuel y Julián G., que permanecen en prisión provisional desde entonces investigados por su asesinato.

Pese a la insistencia de la prensa por saber si iban a colaborar con la justicia, se han mantenido en silencio.

Los familiares habían sido citados, junto a otros testigos, para comparecer ante el juez que instruye el caso esta mañana. De momento, se desconoce si ratificarán sus declaraciones previas, realizarán otras nuevas o se acogerán, en el caso de los hermanos, a su derecho a no declarar.

Así lo han explicado los abogados de la defensa, José Duarte -que defiende al autor confeso del crimen, Julián G.- y Aurelia Martín -que representa a Manuel-, a su llegada al juzgado. A preguntas de la prensa, el letrado ha recordado que aún quedan pendientes testificales el próximo 18 de junio y también los informes periciales de los forenses y antropólogos de Madrid y, en función de los resultados que arrojen, se determinará cuando volverán a declarar ante el juez los dos investigados.

Reconstrucción de los hechos

En cuanto a la reconstrucción de los hechos, que la abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ya anunció que solicitará, Duarte ha apuntado que esta es una de las últimas diligencias que se "pueden y deben acordar, si los datos procesales acompañan". En este sentido, ha recordado que es voluntaria y que, por tanto, tienen que prestarse a colaborar. "Si podemos compaginar la colaboración con el juez y el derecho de defensa, perfecto", ha señalado el abogado.

Por ahora, esta parte no ha solicitado la práctica de más diligencias a la espera de los resultados de las que quedan pendientes.

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Este viernes también está previsto que declaren un agente de la Policía Local de Hornachos, uno de la Guardia Civil y una vecina.

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