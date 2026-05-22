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A pie de calle | La avenida de Colón, al detalle

La céntrica vía pacense, que enlaza la plaza de Santo Domingo con la avenida Antonio Masa Campos, combina tráfico rodado y un paseo ajardinado

Vídeo | A pie de calle: La avenida de Colón, al detalle

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Diego Rubio Paredes

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

La avenida de Cristóbal Colón es otra de las vías céntricas de la ciudad de Badajoz. Comienza en la plaza de Santo Domingo y se prolonga hasta la avenida Antonio Masa Campos.

Esta avenida combina el tráfico rodado con un paseo central ajardinado. El elemento más característico es el Monumento a los Extremeños Universales, también llamado Monumento de la Hispanidad. Fue realizado por Juan de Ávalos e inaugurado en abril de 1983. Incluye una fuente y los escudos de Badajoz y Cáceres.

Cuenta con varias sedes institucionales relevantes. En el número 21 se ubica el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, una entidad fundada en 1917; también está el CPR, el Centro de Profesores y Recursos y, durante años, hasta que se construyó el Palacio de Justicia de Ronda Norte, aquí estuvieron la mayoría de los juzgados de Badajoz, ahora solo queda la Audiencia y eso ha reducido mucho el paso de la gente en la calle.

El centro escolar de la avenida es el Colegio Público Arias Montano, que tiene su origen en las antiguas Escuelas Anejas, vinculadas a la Escuela de Magisterio. Actualmente estudian aquí alrededor de 500 alumnos.

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La avenida es, además, una vía con mucha vida durante todo el día. Sus comercios, oficinas y servicios le dan un movimiento constante, con vecinos, trabajadores y peatones que la recorren a diario, y a ambos lados se levantan edificios de varias alturas que refuerzan su carácter urbano y moderno, convirtiéndola en una de las avenidas más representativas de la ciudad.

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