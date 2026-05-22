El PP de Casas de Don Pedro (Badajoz) exige frenar el cambio de nombre de varias calles impulsado por el PSOE

El Partido Popular de Casas de Don Pedro ha instado al gobierno local, dirigido por el PSOE, a dar "marcha atrás" en su decisión de modificar el nombre de varias calles del municipio. Según la formación política, esta medida se ha adoptado "de forma unilateral" y carece por completo de consenso público, lo que ha generado un clima de "malestar y rechazo generalizado" entre los habitantes de la localidad, y de forma muy especial entre los residentes de las vías directamente afectadas.

Rechazo vecinal y falta de transparencia

El expediente aprobado inicialmente por el equipo de gobierno, que afecta a vías como las calles Juan Carlos I y Arias Montano, ha chocado frontalmente con la oposición ciudadana, acumulando ya cerca de 75 alegaciones. Desde el PP recuerdan que no es la primera vez que se intenta llevar a cabo una modificación de este tipo: una iniciativa similar ya fue planteada en el año 2023 y tuvo que ser retirada precisamente por el rechazo de los vecinos.

Además del malestar ciudadano, los populares han denunciado una evidente "falta de transparencia" en la tramitación del expediente. Aseguran que no se ha dado a la medida la publicidad suficiente y critican que la documentación no se encuentra disponible en su totalidad en la sede electrónica del Portal de Transparencia municipal.

Motivos "ideológicos" y alusiones al rey emérito

Desde la oposición sostienen que el gobierno local prioriza "cuestiones ideológicas" por encima de los verdaderos problemas cotidianos a los que se enfrentan los habitantes de Casas de Don Pedro. Durante el último pleno municipal, el PP preguntó por la justificación de estos cambios. Según su versión, las respuestas del equipo de gobierno fueron frases como "por lo que todos sabemos" y "porque es un impresentable", siendo esta última una alusión directa al rey emérito Juan Carlos I.

A esta motivación ideológica, advierten los populares, se suman las consecuencias prácticas para los ciudadanos. El cambio de denominación generará inevitables trámites y molestias administrativas a vecinos y propietarios, quienes tendrán que afrontar modificaciones en sus envíos postales, notificaciones y escrituras públicas.

Acusaciones de nepotismo y recurso municipal

El PP ha lanzado también una dura crítica contra la alcaldesa socialista, Inmaculada Francisca Vicente García de la Trenada. Según afirman, una de las calles se pretende renombrar con el objetivo de reconocer a un familiar directo de la primera edil. Frente a esto, la formación defiende que existen otras alternativas "razonables" para homenajear trayectorias personales vinculadas al municipio sin necesidad de alterar vías que ya tienen su propia denominación.

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Para intentar frenar el proceso, el Partido Popular ha presentado formalmente un recurso en el registro municipal solicitando que quede sin efecto el acuerdo de aprobación inicial relativo a la modificación del callejero. Asimismo, han pedido al equipo de gobierno que "recapacite" y escuche de una vez la demanda vecinal.