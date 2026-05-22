El PSOE pide que Don Benito apoye a Vivares contra la planta de biogás

El PSOE de Don Benito ha elevado a la Junta de Portavoces una moción de apoyo a los vecinos de Vivares ante la preocupación generada por el proyecto de planta de biogás promovido en el término municipal de Miajadas.

La iniciativa pretende que el Ayuntamiento dombenitense muestre su respaldo institucional a las reivindicaciones de esta entidad local menor y reclame que cualquier tramitación administrativa del proyecto se lleve a cabo con «todas las garantías ambientales, sanitarias y de transparencia».

Los socialistas recuerdan que la Junta Vecinal de Vivares aprobó por unanimidad el pasado 9 de abril un acuerdo de oposición al proyecto, al considerar que su cercanía puede provocar posibles afecciones medioambientales, sanitarias y económicas para la zona.

Desde el Grupo Municipal Socialista defienden que el Ayuntamiento de Don Benito «no puede permanecer ajeno a una inquietud social que afecta directamente a una de nuestras entidades locales».

La moción plantea también instar a las administraciones competentes a garantizar la participación efectiva de las entidades locales menores en procedimientos de este tipo, especialmente cuando los posibles impactos puedan trascender los límites administrativos del municipio en el que se proyecta la instalación.

En este sentido, el PSOE sostiene que el desarrollo industrial y energético debe ser compatible con las preocupaciones de la ciudadanía. «Las instituciones tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía y actuar con responsabilidad», han señalado.

Con esta iniciativa, los socialistas aseguran que reafirman su compromiso de defender los intereses de los vecinos de Vivares y de trabajar desde el diálogo, la transparencia y el consenso en todas aquellas cuestiones que afecten al bienestar del municipio y su entorno.

La postura del municipio

La iniciativa se enmarca en la estrategia de movilización social e institucional impulsada por el PSOE de Vivares para tratar de frenar la instalación de una planta de biometano proyectada en el término municipal de Miajadas, a unos dos kilómetros de esta entidad local menor de Don Benito.

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Según informó la agrupación socialista, esta posición fue acordada en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado 30 de marzo, en la que se aprobó llevar a cabo «todas las medidas necesarias» para evitar la construcción de esta infraestructura, según señalaron hace algunas semanas.