Los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula pasan a disposición judicial

Los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena han pasado este viernes a disposición judicial, según ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado que las detenciones son por la implicación de las seis personas "de alguna medida" en la muerte a tiros este pasado viernes de Matías de Paula.

"Ahora mismo están a disposición judicial y ya a partir de aquí realmente la parte policial finaliza. Hay secreto del sumario, entendedme que no puedo dar muchos detalles concretos del caso, pero sí que una rápida intervención, en este caso, de la Policía Nacional con algún apoyo de la Guardia Civil se ha puesto a disposición judicial todos los implicados en ese homicidio o asesinato", ha señalado. También, y a preguntas de los medios sobre el taxista ajeno al suceso que fue apuñalado, Quintana ha informado de que ha hablado con él y su vida está "fuera de peligro".

José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras asistir a la inauguración del proyecto de rehabilitación energética integral de silo de Santa Amalia (Badajoz).

Avances en la investigación

La investigación ha avanzado en los últimos días con la detención de seis personas, entre ellas el principal sospechoso, considerado el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida del cantaor. El primer arresto se produjo el martes al mediodía en la zona de Magacela-La Haba, cuando el investigado caminaba en dirección a La Haba y fue interceptado por la Policía Nacional con apoyo de la Guardia Civil.

Horas después fueron detenidas otras dos personas, que según fuentes cercanas al caso serían el hijo y el sobrino del principal sospechoso. En las últimas horas se practicaron otros tres arrestos, con lo que el número total de detenidos se elevó a seis. Todos ellos han permanecido en dependencias policiales de Don Benito mientras se practicaban diligencias para determinar su grado de implicación en los hechos.

El crimen se produjo el pasado 15 de mayo, poco después de las tres de la tarde, en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena. Matías de Paula fue atacado con un arma de fuego y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras pesquisas apuntan a un posible móvil sentimental, vinculado a desavenencias personales entre la víctima y el presunto autor de los disparos por la exmujer de este último, aunque la causa continúa bajo secreto de sumario. En el mismo procedimiento se incluye también la presunta agresión con arma blanca a un taxista, que habría sido apuñalado tras reconocer al principal sospechoso y negarse a trasladarlo.