El ayuntamiento de Almendralejo homenajea a sus funcionarios jubilados por Santa Rita

El salón de plenos acogió el acto homenaje a los trabajadores municipales jubilados durante el último año, coincidiendo con la celebración de Santa Rita, patrona de la Administración Local. Durante el acto se ha reconocido la trayectoria y dedicación de Juan Luis Sánchez López, agente de la Policía Local; Ciriaco Santos Franco, camionero; Carlos Cortés Vargas, ingeniero técnico industrial; María Moreno Gómez, tramitadora informadora; Fabiola Hernández Ramos y Juan Zambrano Borrego, oficiales del polideportivo; Juan Alfonso Macías Aguilar, ayudante del Parque de Obras; Francisco García Bote, oficial jefe de grupo; Gregorio Arguello Zambrano, oficial electricista; y María Antonia Guillén Muñoz, jefa de negociado. Todos ellos recibieron la insignia de plata del Ayuntamiento en reconocimiento a sus años de servicio público y compromiso con la ciudad.