Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Trayectoria y dedicación

El ayuntamiento de Almendralejo homenajea a sus funcionarios jubilados por Santa Rita

Fue en un acto desarrollado en el salón de plenos con la presencia del alcalde

Acto homenaje a los funcionarios jubilados en el ayuntamiento.

Acto homenaje a los funcionarios jubilados en el ayuntamiento. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El salón de plenos acogió el acto homenaje a los trabajadores municipales jubilados durante el último año, coincidiendo con la celebración de Santa Rita, patrona de la Administración Local. Durante el acto se ha reconocido la trayectoria y dedicación de Juan Luis Sánchez López, agente de la Policía Local; Ciriaco Santos Franco, camionero; Carlos Cortés Vargas, ingeniero técnico industrial; María Moreno Gómez, tramitadora informadora; Fabiola Hernández Ramos y Juan Zambrano Borrego, oficiales del polideportivo; Juan Alfonso Macías Aguilar, ayudante del Parque de Obras; Francisco García Bote, oficial jefe de grupo; Gregorio Arguello Zambrano, oficial electricista; y María Antonia Guillén Muñoz, jefa de negociado. Todos ellos recibieron la insignia de plata del Ayuntamiento en reconocimiento a sus años de servicio público y compromiso con la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

El ayuntamiento de Almendralejo homenajea a sus funcionarios jubilados por Santa Rita

El ayuntamiento de Almendralejo homenajea a sus funcionarios jubilados por Santa Rita

Indignación en el colegio más grande de Extremadura por la falta de conserje y auxiliar administrativo

La empresa que limpia los hospitales de Badajoz niega deficiencias en el servicio: "Nunca nos han penalizado"

Funcionarios de Justicia protestan en Badajoz por la sobrecarga de trabajo

Funcionarios de Justicia protestan en Badajoz por la sobrecarga de trabajo

El presunto asesino de Matías de Paula apuñaló a un taxista y trató de robar otro coche durante su huida

El presunto asesino de Matías de Paula apuñaló a un taxista y trató de robar otro coche durante su huida

Bomberos del Infoex y el Infoca trabajan para sofocar un incendio forestal en Monesterio

Bomberos del Infoex y el Infoca trabajan para sofocar un incendio forestal en Monesterio

Prisión provisional para los seis detenidos por la muerte de Matías de Paula en Villanueva de la Serena

Prisión provisional para los seis detenidos por la muerte de Matías de Paula en Villanueva de la Serena

La Cocosa estrena un centro de interpretación sobre contaminación lumínica

Tracking Pixel Contents