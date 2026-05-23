La empresa que limpia los hospitales de Badajoz niega deficiencias en el servicio: "Nunca nos han penalizado"

Tersum rechaza que exista dejación en el servicio. La empresa concesionaria de la limpieza de los hospitales de Badajoz, ha defendido su gestión tras la información publicada por este diario, en la que trabajadores sanitarios denunciaban falta de higiene en distintas zonas del complejo hospitalario. El director general de la compañía, Pedro Cuesta, sostiene que el servicio se presta en instalaciones sometidas a una elevada presión asistencial y recalca que, en más de cuatro años de contrato, "la empresa no ha recibido penalizaciones por incumplimientos".

Según explica, Tersum limpia más de 250.000 metros cuadrados de espacios distribuidos en las diferentes zonas de riesgo de los hospitales de Badajoz. Presta servicio en el Hospital Universitario, el Hospital Perpetuo Socorro y el Materno Infantil, centros en los que, según subraya, confluyen factores que condicionan el trabajo diario. "El estado de las instalaciones se corresponde con centros con una altísima presión asistencial que están en servicio desde 1957 en el caso del Hospital Perpetuo y 1987 en el caso del Hospital Universitario", señala la dirección de la empresa. En este sentido, Tersum recuerda que se trata de edificios con una antigüedad aproximada de 70 y 40 años, respectivamente.

Obras continuas y limpiezas extraordinarias

La compañía también apunta a las obras de reforma y adaptación como uno de los elementos que dificultan el mantenimiento diario de la limpieza. Según la versión de Tersum, en estos centros se convive "con obras de reforma y adaptación de espacios de manera continua".

"Imaginen limpiar con obras, polvo y operarios ensuciándolo todo", indica el gerente, que asegura que solo en 2025 se han realizado más de 40 limpiezas extraordinarias finales de obras.

Cuesta insiste en que el servicio se desarrolla en un contexto especialmente complejo, tanto por el volumen de superficie que debe cubrirse como por la actividad hospitalaria permanente. La empresa asegura que cuenta con una plantilla de más de 200 trabajadores subrogados y que lleva cuatro años y dos meses gestionando el servicio. Durante ese periodo, afirma, "no ha habido penalización alguna por incumplimientos en la prestación del servicio o por incumplimientos en los pliegos".

La empresa apunta al absentismo

Uno de los principales problemas que señala la dirección de Tersum es el absentismo laboral. La empresa asegura que está soportando "un absentismo muy importante a diario" y que este fenómeno "ha crecido de manera exponencial desde mitad de 2024".

Según la compañía, esta situación ya ha sido abordada con el cliente, al considerar que afecta tanto a la organización del servicio como a la experiencia del personal y al conocimiento de los centros. Tersum sostiene que está realizando "un esfuerzo muy importante" porque debe completar los salarios de los trabajadores en situación de incapacidad temporal hasta el 100% y, al mismo tiempo, contratar sustitutos para cubrir esas bajas. "Cobra lo mismo un trabajador de baja que uno que viene a trabajar", expone la empresa para explicar el impacto económico y organizativo de esta situación.

Jornada, descansos y convenio

Respecto a las condiciones laborales de la plantilla, Tersum niega haber introducido cambios con relación a la jornada. "Tersum no ha modificado nada y mucho menos la jornada de lo que se venía haciendo hasta ahora por las empresas concesionarias previas que han estado llevando el servicio", afirma la dirección.

La empresa añade que mantiene abierta una mesa de negociación con el comité de empresa para la firma de un nuevo convenio de centro. Según Tersum, ese convenio pretende recoger las necesidades específicas de estos hospitales, teniendo en cuenta que se trabaja "24/7, 24 horas al día".

El objetivo, según la compañía, es "cumplir con la jornada anual y con los descansos". Además, Tersum asegura que ha facilitado toda la documentación requerida por la Inspección de Trabajo y que ha colaborado para esclarecer las cuestiones planteadas sobre las relaciones laborales con los trabajadores.

"La calidad de la limpieza tiene que ser medida" Pedro Cuesta — Director general de Tersum

Sobre las críticas por falta de higiene, la empresa sostiene que la limpieza no puede basarse solo en percepciones, sino en controles y evaluaciones. "Evidentemente la calidad de la limpieza tiene que ser medida", afirma el director.

Cuesta asegura que los espacios son revisados por su propio personal y evaluados por el Servicio de Medicina Preventiva a lo largo de cada mes. Según su versión, si se detecta cualquier incidencia, se actúa de inmediato con desinfecciones extraordinarias en esos espacios. "En las evaluaciones realizadas, Tersum no ha tenido nunca una valoración por debajo de aceptable. Si no, hubiese sido objeto de penalización", sostiene. La dirección también defiende la organización interna del servicio. Según indica, "el equipo de gestión del servicio es el mismo desde el inicio" y conoce "perfectamente los centros, los servicios, el PPT y a los trabajadores".

El personal

En relación con los medios humanos, Tersum asegura que las bajas se reponen y que el personal cuenta con "la formación suficiente" y con la información necesaria sobre el servicio encomendado.

La empresa también responde a las quejas sobre posibles demoras en la limpieza de habitaciones tras las altas de pacientes. Según sus datos, se realizan de media más de 40 altas en el Hospital Perpetuo Socorro-Materno Infantil y más de 60 altas en el Hospital Universitario de Badajoz.

Para atender esa tarea, Tersum afirma que hay asignadas más de diez limpiadoras en los dos hospitales en el turno de tarde, además de las limpiadoras del turno de mañana de cada centro. La compañía añade que dispone de un técnico de calidad encargado de la revisión de todos los servicios, aunque precisa que actualmente también se encuentra en situación de incapacidad temporal.

Tersum replica a una vecina y a CCOO

En sus declaraciones, la dirección de Tersum también alude a las críticas públicas realizadas sobre el servicio y, en concreto, responde a la vecina de Badajoz Natalia Villalba, quien había pedido que el foco no se pusiera en los trabajadores con discapacidad, sino en la falta de medios y de organización. La empresa sostiene que Villalba "debería estudiar y conocer los pliegos que rigen las licitaciones públicas antes de verter esas manifestaciones contra las empresas y el SES".

La compañía también cuestiona la actuación de CCOO, sindicato al que califica como "minoritario en el comité". Según Tersum, esta organización viene realizando reuniones semanales en los centros, "instando a la movilización y a paradas", con la presencia de delegados y secciones sindicales de fuera del centro.

La empresa considera que estas actuaciones se producen mientras sigue abierta la negociación del nuevo convenio. A su juicio, el sindicato no está respetando "la paz negocial" y está generando "un clima de crispación y conflictividad innecesario".

Por su parte, CCOO defiende que son "minoritarios en el comité, pero el sindicato mayoritario del sector" y añade que las actuaciones que está llevando a cabo la organización "son a petición de los propios trabajadores, ya que, pese a los acuerdos alcanzados con la empresa, estos no se están respetando y los trabajadores siguen sin disfrutar de sus descansos tal como les corresponde".

Por todo ello, avanza que, a petición de los trabajadores, se presentará un conflicto colectivo "por el solapamiento de las jornadas y donde tras hacerlo este sindicato de CCOO, puede ser que sigan los pasos otros mas".

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Tersum concluye que el servicio se presta en un entorno complejo, marcado por la presión asistencial, la antigüedad de los edificios, las obras continuas y el aumento del absentismo, pero insiste en que los controles realizados hasta ahora no han derivado en penalizaciones ni en valoraciones negativas por debajo de lo aceptable.