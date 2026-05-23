Fernando Pérez López recoge el Premio Arturo Barea de la Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz entregó el viernes por la noche el XXV Premio Arturo Barea de Investigación Cultural a Fernando Pérez López, el autor más joven en el que hasta ahora ha recaido este galardón, que ganó con el trabajo 'Un soldado español en la Guerra de África, 1859-1860'.

Por primera vez, el acto institucional, celebrado en el patio de Columnas del palacio provincial, se ha concebido como un momento específico de reconocimiento público al valor de la investigación histórica, la memoria democrática y el compromiso con la cultura contemporánea. Pérez López recogió el galardón de manos del diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, y José María Lama, historiador y miembro del jurado.

Lama rindió un pequeño homenaje a los hombres y mujeres que han formado parte, a lo largo de este cuarto de siglo, del jurado del Premio Arturo Barea, enfatizando el origen local de cada uno de ellos para destacar el arraigo del territorio a la historia. Asimismo, resaltó la “relación sostenida” de la diputación con el que bagaje histórico que comparten las dos provincias. “No es un afán pasajero y esto se comprueba en su Centro de Estudios Extremeños, en su Revista de Estudios Extremeños y en este premio”, dijo.

Por su parte, Cabezas destacó que los premios culturales “son una declaración de principios” y subrayó la voluntad de la institución provincial de seguir reforzando el premio como “espacio de pensamiento crítico y de divulgación”.

También recordó el papel que ha desempeñado esta convocatoria durante este cuarto de siglo, al abordar cuestiones fundamentales para comprender la realidad contemporánea, “desde la memoria compartida y los movimientos sociales hasta las identidades colectivas, el papel de las mujeres o las realidades históricas silenciadas”, y reivindicó la necesidad de seguir investigando, publicando y compartiendo conocimiento histórico “con rigor, profundidad y honestidad”.

El ganador del Arturo Barea, natural de Montijo y formado en la Universidad de Extremadura, agradeció la ayuda que ha recibido de su familia, de los amigos con los que “leer, corregir y debatir” y de sus mentores en la universidad. Con Barea, según dijo, comparte "el tipo de mirada, la de las cosas que se transmiten desde la carne propia y desde el barro, no desde los discursos oficiales que se dieron por sentado en épocas de desmemoria”.

De un diario de campaña

Y es en ese barro donde sitúa su investigación, que partió de "un documento familiar que guardaron mi madre y mis hermanas y que perteneció a mi abuelo Pedro”, un diario de campaña atesorado con amor, a pesar del desconocimiento. “Cuiden la documentación familiar, puede aportar mucho a nuestros periodos”, defendió Fernando Pérez.

La entrega de este premio, según destaca la institución provincial, también ha servido para reafirmar el compromiso cultural de la Diputación de Badajoz, a través de distintas iniciativas patrimoniales y literarias, como la conservación y difusión del legado de artistas de la talla de Timoteo Pérez Rubio, desde el Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba), o el impulso del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española.

En ese contexto, el Premio Arturo Barea comienza una nueva etapa como "una herramienta esencial para reforzar su proyección pública y consolidar su vocación de continuidad".

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La convocatoria de este año ya está abierta. "Nunca se sabe dónde estarán los próximos Barea o Chacón, pero hay que darles la oportunidad de convertirse en nuevas voces capaces de explicar su tiempo con valentía y con honestidad”, aseguró Cabezas.