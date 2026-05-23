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Ronda Norte

Funcionarios de Justicia protestan en Badajoz por la sobrecarga de trabajo

Los sindicatos han convocado una concentración este lunes para exigir que se solventen también el resto de incidencias que están sufriendo con la implantación de los tribunales de instancia

Palacio de Justicia de Badajoz, en Ronda Norte.

Palacio de Justicia de Badajoz, en Ronda Norte. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO han convocado una concentración el próximo lunes (11.30 horas) a las puertas de los juzgados de Badajoz, en Ronda Norte, para exigir soluciones por el aumento de la carga de trabajo y otras incidencias que están sufriendo los funcionarios de la Administración de Justicia con la implantación de los tribunales de instancia.

La protesta, según explica CSIF, se lleva a cabo tras la encuesta realizada a los trabajadores, que, además de la sobrecarga de trabajo y los problemas de la nueva organización, se quejan de los trastornos que están ocasionando la nueva aplicación informática Atenea y la retirada de la anterior, Minerva, sin antes solucionar las incidencias que está generando la primera.

Asimismo, denuncian la falta de formación para el uso de la nueva aplicación que, según afirman, consiste en «un manual de 500 folios y unos vídeos» con los que los funcionarios deben aprender dentro de su horario laboral.

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También critican el «lamentable retraso» en la resolución definitiva de los procesos selectivos, tanto de turno libre como de promoción interna, que está causando «un gravísimo perjuicio» a los opositores que los han aprobado.

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