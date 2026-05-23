Indignación en el colegio más grande de Extremadura por la falta de conserje y auxiliar administrativo

La indignación y el hartazgo han desbordado por completo a la comunidad educativa del CEIP Mirador de Cerro Gordo. Tras conocerse la dimisión en bloque del equipo directivo, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha emitido un comunicado. En él, trasladan su apoyo absoluto a los docentes que dejan su puesto en la directiva y piden la acción inmediata de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz.

Lejos de mantener una postura pasiva, las familias han dicho basta y han anunciado que tomarán "las medidas de movilización necesarias" para exigir soluciones inmediatas a las graves carencias de personal que arrastra el colegio más grande de Extremadura.

Añaden que "es incomprensible e inaceptable" que el colegio carezca de "dos figuras estructurales y vitales para su funcionamiento diario", como son un conserje y un auxiliar administrativo.

Puerta de acceso al colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz. / La Crónica

En su comunicado, la AMPA exime de toda responsabilidad al equipo directivo saliente, alabando su gestión y el esfuerzo realizado en el centro desde su apertura en 2021. Las familias denuncian que el cuerpo docente ha estado asumiendo "tareas que no les corresponden y mermando el tiempo que deberían dedicar a la gestión educativa y pedagógica", en referencia a la falta de personal que vive el centro. Para los padres, la dimisión ha sido la consecuencia de la "inacción y el abandono institucional" por parte de las administraciones competentes, que han ignorado los informes y peticiones enviados por el centro.

'Fuga' de dos menores

La paciencia de las familias se agotó tras los preocupantes episodios vividos tras la 'fuga' de dos niños de dos años del recinto escolar el pasado 25 de marzo. Este hecho se suma a que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz abrió diligencias penales contra una técnica de Educación Infantil (TEI) del colegio como presunta autora de un delito de malos tratos a alumnos.

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La AMPA asegura que no van a permitir "que la calidad educativa y la seguridad" de sus hijos "se vean comprometidas por una evidente falta de voluntad administrativa". Ante la incertidumbre que deja en los alumnos de cara a afrontar la recta final del curso, exigen la "dotación inmediata de las plazas de conserje y auxiliar administrativo" para el colegio, además de la "intervención urgente" de la Secretaría General de Educación.