El PSOE de Badajoz sobre la dimisión del equipo directivo del colegio de Cerro Gordo: "Ni el ayuntamiento ni la Junta han estado a la altura"

Para el grupo municipal socialista, la dimisión en bloque del equipo directivo del colegio Mirador de Cerro Gordo no puede ser una "sorpresa" ni para el Ayuntamiento de Badajoz ni para la Junta de Extremadura, a los que reprocha "no haber sabido estar a la altura" de las necesidades de este centro educativo.

"Las señales estaban ahí desde hace años", ha asegurado la portavoz socialista, Silvia González, quien sostiene que esta renuncia ha terminado por confirmar lo que familias, docentes y profesionales de la educación venían advirtiendo: "hay centros educativos que están funcionando al límite mientras las administraciones siguen instaladas en la burocracia, las excusas y las competencias cruzadas".

A través de un comunicado, el PSOE ha mostrado su "preocupación" por la situación que atraviesa este colegio, ubicado en uno de los barrios con mayor crecimiento y presencia de familias jóvenes de toda la ciudad. “No deberíamos normalizar que un colegio funcione constantemente al límite ni que las personas que intentan sostenerlo día a día terminen sintiéndose solas”, ha señalado González, quien ha recordado que su grupo ya llevó al último pleno una moción para reclamar la recuperación de figuras "básicas" como los conserjes en los centros educativos.

Los socialistas consideran "especialmente grave" que la situación haya terminado explotando precisamente en el mayor colegio de Primaria de Extremadura. "Es evidente que Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Badajoz han reaccionado tarde y mal", asegura González, que va más allá y alerta de que, cuando una directiva dimite en bloque en un colegio de un barrio nuevo, lleno de familias jóvenes y niños, "la noticia trasciende lo educativo y se convierte en una señal de alarma sobre cómo están funcionando las cosas".

El PSOE ha recordado que desaparición de los conserjes escolares "no cayó del cielo, sino que fue consecuencia de decisiones políticas tomadas hace años y nunca corregidas pese a las advertencias constantes de la comunidad educativa". Por eso, ha reprochado al PP que en lugar de poner solución, haya "mirado hacia otro lado".

Figura esencial

Asimismo, la portavoz socialista ha señalado además que “la Junta está demostrando en Badajoz una preocupante incapacidad para distinguir lo urgente de lo accesorio" y ha insistido en que la figura del conserje "no es un detalle menor ni un lujo, sino una pieza esencial para el funcionamiento diario, la atención a las familias, la organización y la seguridad de los colegios".

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Silvia González también ha querido reconocer el trabajo realizado durante estos años por el equipo directivo y los profesionales del centro "al intentar sostener una situación muy difícil durante años". “Lo mínimo que merecían era respaldo institucional y ayuda real”, ha dicho.