Buscan a un joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros junto a sus dos perros

Un joven de 18 años de Villafranca de los Barros (Badajoz) permanece en paradero desconocidos desde el sábado por la mañana, después de que saliera a dar un paseo por el campo junto a sus perros.

Se llama Adolfo, mide 1, 70 y en el momento de la desaparición vestía camiseta de manga corta y pantalón corto de color negro. Sus mascotas son dos hiskys siberianos, uno de color blanco y negro y otro, negro y blanco.

La última vez que se vio al joven estaba cruzando la carretera de la Almazara.

Familiares, amigos y vecinos realizaron ayer una batida para tratar de localizarlo, aunque no dio resultado.

Este domingo por la mañana se han vuelto a organizar grupos de búsqueda, según ha informado la familia del joven a través de las redes sociales.

Su desaparición ya se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil y la Policía Local de Villafranca de los Barros.

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Los familiares piden máxima difusión y colaboración, para que cualquiera que lo haya visto o pudiera tener alguna pista de su paradero lo comunique de inmediato.