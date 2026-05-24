Suceso
Buscan a un joven de 18 años desaparecido en Villafranca de los Barros junto a sus dos perros
Familiares y vecinos han organizado batidas de búsqueda durante el fin de semana para localizar al joven desaparecido en la localidad pacense
Un joven de 18 años de Villafranca de los Barros (Badajoz) permanece en paradero desconocidos desde el sábado por la mañana, después de que saliera a dar un paseo por el campo junto a sus perros.
Se llama Adolfo, mide 1, 70 y en el momento de la desaparición vestía camiseta de manga corta y pantalón corto de color negro. Sus mascotas son dos hiskys siberianos, uno de color blanco y negro y otro, negro y blanco.
La última vez que se vio al joven estaba cruzando la carretera de la Almazara.
Familiares, amigos y vecinos realizaron ayer una batida para tratar de localizarlo, aunque no dio resultado.
Este domingo por la mañana se han vuelto a organizar grupos de búsqueda, según ha informado la familia del joven a través de las redes sociales.
Su desaparición ya se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil y la Policía Local de Villafranca de los Barros.
Los familiares piden máxima difusión y colaboración, para que cualquiera que lo haya visto o pudiera tener alguna pista de su paradero lo comunique de inmediato.
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