Concentración por la vivienda en Badajoz: "No es normal que sea imposible pagar un alquiler en San Roque o La Estación"

Medio centenar de personas se han concentrado este domingo a las puertas de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba), en el paseo de San Francisco, para exigir al ayuntamiento que mueva ficha para regular los precios de los alquileres en la ciudad y libere a los inquilinos de la "presión" que sufren por los "abusos" de los rentistas.

La protesta se encuadra en el calendario de movilizaciones que han iniciado los sindicatos de inquilinos en España para reivindicar el derecho a la vivienda digna y reclamar la bajada de los alquileres, la subida del salario mínimo hasta los 1.500 euros y la expropiación a los grandes tenedores para la creación de un parque inmobiliario fuera del mercado que permita que nadie se quede sin techo ni sea desahuciado.

En la capital pacense, la concentración la ha convocado Inquilinato Badajoz y ha estado secundada por asociaciones vecinales, de consumidores, de estudiantes, sindicatos, partidos políticos, organizaciones ecologistas y movimientos feministas. Es la primera de otras que se organizarán en el futuro. Durante el acto, se han podido escuchar consignas como "pagando tu alquiler no llego a fin de mes", 'Concejal del PP págame tú el alquiler', 'Ministro socialista a sueldo de Idealista', 'Ni gente sin casa ni casa sin gente' o 'Queremos vivir, no sobrevivir', entre muchas otras.

Participantes en la protesta con carteles. / Jota Granado

"No es normal que sea imposible pagar un alquiler en San Roque o en La Estación". Es el ejemplo que ha puesto Daniel Ponte Balas, portavoz de la plataforma Inquilinato Badajoz, para denunciar los problemas que afrontan los pacenses para poder acceder a una vivienda digna en la ciudad, donde, según asegura, en todos las barriadas se repite la misma situación. "No estoy diciendo que me vaya a vivir a Santa Marina, que tradicionalmente ha sido un barrio con unos estratos renta media más alta, estoy hablando de La Estación, donde han vivido mis abuelos, mis padres, mis tíos, y yo no puedo vivir ahí porque resulta que tengo que pagar 700 euros al mes por un piso del año 1960", ha dicho.

Daniel Ponte Balas, portavoz de Inquilinato Badajoz, lee un manifiesto. / Jota Granado

Para Inquilinato Badajoz, el ayuntamiento no puede escudarse en que no tiene competencias en materia de vivienda y, por eso, le reclama que intervenga para poner freno al incremento de los alquileres aplicando la ley estatal que marca como tope que se destine más del 40% del salario al alquiler, una cifra que, según la plataforma, ya se ha alcanzado en Badajoz, donde el precio por arrendar un piso se ha incrementado "un 80% en 20 años".

"Los ayuntamientos tienen potestad para solucionar el problema de la vivienda y se trata de voluntad política, no es imposible, es cuestión de querer hacerlo", ha defendido Ponte. Por eso, plantean que esa sea una de las funciones de la Inmobiliaria Municipal, desde la que, según denuncian, "no se está haciendo absolutamente nada".

En este sentido, han exigido "viviendas y alquileres sociales reales, no pisos supuestamente de promoción pública que no nos podemos permitir" y han reclamado al alcalde, Ignacio Gragera, que deje de "defender a los rentistas".

Centro para personas sin hogar y declaración de zona tensionada

¿Qué clase de personas que defienden los valores, la ética y la moral cristiana, que salen desfilando en Semana Santa desfilando delante de todos los cristos y vírgenes que hay en Badajoz tienen la indecencia de no entender que lo primero que hay que hacer es amar al prójimo?, ha preguntado Ponte. "La política está para hacer cosas, no para figurar y desfilar delante del paso de Semana Santa; lo que hay que hacer es utilizar las instituciones públicas que tu mismo creas y financias, como Inmuba, para hacerlas", se ha respondido así mismo.

Inquilinato Badajoz pide al ayuntamiento que se abra un centro para las personas sin hogar y que declare la ciudad zona tensionada. "No lo hace porque no es su prioridad, pero nuestra prioridad es que no haya más desahucios y que nadie viva con miedo a su rentista", han afirmado.