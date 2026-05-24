Suceso
Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
Los agentes seguían a un motorista que se había dado la fuga a toda velocidad por la calle San Juan y su vehículo impactó contra la fachada de un antiguo establecimiento de copas
Dos agentes de la Policía Nacional, un hombre y una mujer, resultaron heridos el sábado por la noche tras chocar su vehículo contra la fachada de un antiguo bar durante una persecución.
Ocurrió sobre las diez de la noche, cuando seguían en su vehículo a un motorista que había hecho caso de sus señales para que se detuviese y había emprendido la fuga a toda velocidad por la calle San Juan. Al llegar a la altura del cruce con Bravo Murillo, por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del coche y se empotró contra el antiguo establecimiento de copas, que está cerrado al público desde hace bastante tiempo.
A causa del impacto, los dos policías sufrieron diversos golpes y tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario por una ambulancia. Afortunadamente, ninguno presentaba lesiones de gravedad y poco después recibieron el alta médica.
Debido al accidente, el motorista consiguió eludir la acción policial y no pudo ser interceptado.
A consecuencia del siniestro, el local ha sufrido daños en la pared y en el ventanal de cristal.
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