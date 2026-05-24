El robo del Tesoro de Villanueva del Museo Arqueológico de Badajoz cumple un mes sin pistas

Se cumple un mes del robo del Tesoro de Villanueva del Museo Arqueológico de Badajoz con pocas pistas sobre los autores y el posible destino y paradero del botín. La Policía Nacional mantiene varias líneas de investigación abiertas, pero hasta la fecha no han dado resultados y nada se sabe de las 144 monedas de oro -los ladrones se dejaron cinco- desde que fueron sustraídas el pasado 25 de abril

Desde el primer momento se reconoció que la investigación iba a ser «compleja». Una de las hipótesis que se barajaba es que fue un robo por encargo, que se había planificado al detalle. Se trató de un golpe limpio. Los ladrones actuaron de madrugada, cuando solo había una vigilante en el museo, forzaron la reja de una de las ventanas de la parte posterior del edificio, que alcanzaron ayudados por una escalera.

Directos a por las monedas

El hueco que abrieron era pequeño, por lo que los autores no debían ser corpulentos. Se cree que al interior del museo accedieron al menos dos. No ha trascendido si se sospecha que hubiera más cómplices esperándolos en el exterior. Huyeron antes de que la policía llegara. Fueron directos a por las 149 monedas, que se exponían en una hornacina del hall de entrada a la nueva sala Tartesos. Rompieron la vitrina con un objeto contundente, que no apareció en el lugar.

Las monedas pueden haber sido vendidas a algún coleccionista -que a lo mejor estaba dispuesto a pagar por todas o por alguna o algunas en particular- o haber sido fundidas para convertirlas en lingotes.

El peso de este conjunto numismático es de casi 4 kilos y el precio del oro cuando fueron robadas era de unos 130 euros, con lo que el botín era de más de medio millón de euros, sin contar el valor patrimonial de las monedas, que fueron encontradas en 1987 durante las obras para construir la nueva casa de cultura de Villanueva de la Serena. Su ayuntamiento las custodió durante 40 años, pero se exhibieron por primera vez el pasado diciembre, tras cederse a la Junta.

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El Arqueológico no contaba con cámaras de seguridad, uno de los factores en contra de la investigación. La ausencia de estos dispositivos hizo que entre la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura se abriera un cruce de reproches sobre la Administración correspondía haberlas instalado para reforzar la seguridad del valioso patrimonio que atesora el museo. El edificio es del Estado, pero lo cedió al Gobierno regional hace 40 años. Cada uno dice que las cámaras de seguridad son competencia del otro. Mientras, Extremadura se ha quedado sin uno de sus tesoros.