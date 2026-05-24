Salomé Pavón reúne en Badajoz a grandes artistas del flamenco: "Es mi sueño hecho realidad"

Salomé Pavón Ortega presenta en Badajoz 'Extremadura Gitana, el musical', un espectáculo flamenco de gran formato que reunirá sobre el escenario del teatro López de Ayala a cerca de una treintena de profesionales entre artistas, músicos, bailaores, técnicos y equipo escénico. La cita es el próximo 30 de mayo, a las 20.30 horas y las entradas están disponibles a partir de 20 euros.

Cantaora y bailaora gitana, Salomé Pavón pertenece a una de las sagas más importantes de la historia del flamenco. Hija del pianista y compositor Arturo Pavón y de la tonadillera Luisa Ortega, es sobrina nieta de Tomás Pavón y Pastora Pavón, La Niña de los Peines, además de nieta de Manolo Caracol. Un árbol artístico que enlaza con nombres legendarios del cante gitano como El Planeta, Curro Dulce o El Gordo Viejo.

Con Extremadura Gitana, el musical, la artista materializa un proyecto profundamente personal, nacido del amor al flamenco extremeño, a sus raíces y a la tierra en la que vive. El montaje contará con música en directo, baile, vídeo, videomapping, un cuidado vestuario inspirado en la estética de las gitanas antiguas y la colaboración especial del cuadro flamenco de Pilar Andújar.

¿Qué significa para usted presentar Extremadura Gitana en Badajoz?

Para mí es algo muy especial, porque este espectáculo es un sueño que tenía desde que llegué a vivir a Extremadura. Gracias a Dios, ese sueño se ha cumplido. Nace del amor que siento por el flamenco, por el flamenco extremeño y por esta tierra. Lo defino, sin duda, como mi sueño hecho realidad.

¿A qué tipo de público va dirigido este espectáculo?

Va dirigido a todo el mundo. A todas las personas que quieran disfrutar de un gran espectáculo musical, con vídeo, videomapping, un sonido excepcional, música en directo, baile y mucha emoción. Por supuesto, está pensado especialmente para quienes aman el flamenco, pero es una propuesta abierta a todos los públicos.

¿Es uno de los proyectos más importantes de su carrera?

Sí, es uno de los proyectos más importantes para mí, y desde luego el más importante de este año. Hay que tener en cuenta que vamos a ser 23 artistas sobre el escenario, y casi 30 personas si contamos técnicos, regidoras y todo el equipo que hace posible el montaje. Es un proyecto inmenso, muy ambicioso, y para mí tiene un valor enorme porque representa lo que siento por el arte flamenco extremeño.

Además, estará acompañada por grandes artistas. ¿Qué supone para usted contar con ese elenco?

Supone muchísimo. Estoy muy agradecida a todos los artistas que forman parte del cartel y que han querido acompañarme en este proyecto tan grande. Son artistas buenísimos, todos extremeños, y eso también hace que el espectáculo tenga una fuerza especial. Las voces, los músicos, los bailaores, el cuadro flamenco de Pilar Andújar… todo está hecho con muchísimo cariño y cuidando cada detalle.

¿Hay algún momento del espectáculo que sea especialmente importante para usted?

Para mí es importante todo, desde el principio hasta el final. El arranque tiene un texto muy bonito y muy emotivo. También es muy especial el momento en el que canto Gelen Gelen junto a Ana Montaño, que fue la primera cantaora que lo interpretó. Me emociona mucho cuando cantan todos los cantaores, y también hay una parte de baile con cuatro mujeres vestidas de una manera muy especial, que prefiero no desvelar porque será una sorpresa.

También menciona una música de su padre, Arturo Pavón. ¿Qué papel tiene en el musical?

Hay un momento muy importante en el que suena una música de mi padre. Para mí eso tiene un valor sentimental enorme. Forma parte de mi historia, de mi raíz y de mi manera de entender el flamenco. Incluir esa música en este espectáculo es una forma de rendir homenaje a lo que soy y a todo lo que he recibido artísticamente de mi familia.

¿Cómo será el final del musical?

El final va a sorprender mucho. Es una parte muy flamenca y, al mismo tiempo, muy moderna. Baila mi hija María, acompañada por grandes músicos, grandes voces y el elenco de bailaoras. Creo que va a ser un final apoteósico. Puedo decir que habrá sorpresas, pero no quiero desvelarlas, porque entonces dejarían de serlo.

El vestuario también parece tener un papel importante en la puesta en escena.

Sí, el vestuario es muy importante. Está inspirado en cómo vestían antiguamente las gitanas, con trajes de ramos, muy caídos, con mucho colorido y mucha personalidad. Creo que visualmente va a gustar mucho, porque todo está pensado para transmitir verdad, belleza y raíz.

¿Qué destacaría de la colaboración del cuadro flamenco de Pilar Andújar?

Para mí es una colaboración muy especial. Vienen cuatro bailaoras excepcionales, cuatro mujeres con una fuerza y una presencia impresionantes. Su participación aporta mucho al espectáculo y estoy muy feliz de contar con ellas.

¿Por qué cree que el público de Badajoz no debería perderse esta cita?

Porque merece la pena ver un musical de estas características, con tantos artistas buenos sobre un escenario. No sé cuándo se volverá a ver en Extremadura algo así, porque es un montaje difícil de mover. Es un espectáculo flamenco muy actual, pero también muy puro, hecho con muchísimo respeto y con mucho amor.

El musical ya tiene recorrido y nuevos proyectos por delante. ¿Qué próximas paradas están previstas?

Estamos muy contentos porque el espectáculo irá a la Bienal de Málaga en 2027 y también está previsto llegar a Madrid, a la Gran Vía, a finales de ese año. Además, este diciembre estaremos un día en un teatro de Madrid y ya mantenemos conversaciones para ir a Valencia y Sevilla. Es un proyecto que está creciendo mucho y eso nos llena de ilusión.

¿Qué mensaje le gustaría lanzar a los extremeños y al público de Badajoz?

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Les invito a venir, a disfrutarlo y a vivirlo con nosotros. Creo que es un espectáculo que deben ver, porque está hecho con mucho cariño, con artistas maravillosos y con una emoción muy grande. Espero que les guste tanto como nos gusta a nosotros y como gustó en Cáceres y en Mérida, donde la gente salió encantada.