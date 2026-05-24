Sancha convierte la moda extremeña en una experiencia secreta con su 'Showroom Clandestino'

La firma extremeña Sancha vuelve a revolucionar la moda regional con la organización de un 'Showroom Clandestino'. Se trata de un evento privado y lleno de misterio que se celebrará el próximo 30 de mayo en un enclave todavía secreto de Extremadura. La iniciativa, impulsada por los empresarios de Badajoz Joaquín Sancha y José Luis Gómez, promete convertirse en una de las citas más originales del calendario social y cultural extremeño.

Con invitaciones limitadas, pistas ocultas y un concepto inspirado en las grandes firmas internacionales, esta cita busca ir mucho más allá de un desfile convencional. "Creo que en Extremadura ha llegado el momento de hacer lo que hacen las grandes firmas fuera de aquí", explica Joaquín Sancha, quien reconoce que el objetivo es "crear expectativas sobre las firmas" y sorprender al público con una propuesta diferente.

Un gran evento de moda

La idea nace precisamente de esa inspiración en los formatos utilizados por marcas internacionales de lujo. "Nos hemos fijado en estas grandes firmas que buscan sitios que salen del contexto de lo que es el mundo de la moda, desubican un poco lo que es el desfile tradicional y eso es lo que estamos tratando de hacer", señala.

Aunque el hermetismo forma parte de la estrategia, Sancha sí confirma que el showroom servirá para hacer "un repaso a todo lo que venimos diseñando todos estos años" y permitirá al público invitado adquirir prendas de la firma a precios especiales. "Queremos que la gente pueda comprar prendas Sancha que tenemos en stock de temporada", asegura, adelantando además que habrá "un montón de sorpresas más que no podemos desvelar".

"Un mes mandando pistas"

La expectación se ha disparado en las últimas semanas gracias a una campaña de comunicación basada en enigmas y referencias culturales. Los invitados reciben pistas progresivas relacionadas con el lugar de celebración, los colores del dress code y la temática del encuentro. "Llevamos un mes mandándole pistas a la gente. Está siendo muy divertido", explica Joaquín Sancha.

Estos empresarios juegan con la intriga para crear esa expectación de la que hablan. Por el momento, no han dado a conocer ni siquiera el lugar en el que se va a desarrollar, pero dan algunas pistas: "El entorno donde se celebra tiene que ver con una deidad, una diosa que habitó o se creyó metafóricamente que habitó en Extremadura", afirma sin querer ofrecer más detalles sobre la localización del evento.

Una de las pistas que ha mandado Sancha a sus invitados para el Showroom Clandestino. / La Crónica

Sello extremeño en todo el evento

El showroom tendrá además un marcado sello extremeño. Desde la gastronomía hasta la estética girarán en torno a la identidad regional. "Queremos reivindicar la moda extremeña, pero también el turismo y la gastronomía extremeña", recalca Sancha. Para ello contarán con el catering Vía de la Plata y con el chef Pepe Valadés, al que define como "uno de los mejores chefs que tenemos en Extremadura".

La organización ha pedido además a los asistentes que adapten su vestimenta al espíritu del evento. "Queremos que sea un homenaje a nuestro mundo del campo y a la moda", explica el diseñador, quien reconoce que incluso el dress code forma parte del juego de pistas que acompaña al showroom clandestino.

Moda, modelos, gastronomía, personalidades conocidas y muchas sorpresas conformarán una experiencia que pretende dejar huella. "Sancha saca pecho, reúne amigos, reúne clientes y reúne a personalidades del mundo extremeño que merecen la pena", afirma Joaquín Sancha, convencido de que en la región "debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos".

No será la primera vez que la firma organiza un evento de estas características. Entre sus antecedentes destacan el showroom de Las Tres Campanas, el desfile celebrado en el Liceo de Madrid o la última Semana de la Moda, donde reunieron a 30 modelos en una puesta en escena dinámica y festiva. "Lo que queremos es que a la gente le quede la marca Sancha y cuando piensen en ella tengan una sonrisa", explica.

Otro secreto, los invitados

El evento contará además con rostros conocidos del ámbito institucional, empresarial y social de Extremadura, aunque la organización mantiene el suspense sobre los asistentes confirmados. "No sabes con quién te vas a encontrar. Eso es lo bueno", desliza Joaquín Sancha, alimentando aún más la expectación generada alrededor de la cita.

Por su parte, José Luis Gómez reconoce que la preparación está siendo especialmente intensa. "Requiere muchísimo trabajo, mucho nerviosismo y muchos preparativos", admite entre risas. "Pero la verdad es que va a salir todo muy bonito, muy bien y estamos deseando que llegue el momento".

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El empresario considera además que este showroom supone "un pasito más" para seguir ampliando la proyección de la firma y consolidar la moda extremeña dentro y fuera de la comunidad. "Todo el mundo nos conoce, pero queremos que nos conozcan más personas y tener un abanico bien amplio", concluye.