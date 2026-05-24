Toni Lázaro, la voz extremeña en la televisión cultural europea ARTE TV

«Yo amo los libros y digo lo que pienso sobre ellos». Toni Lázaro nunca imaginó que acabaría apareciendo en una televisión cultural europea hablando de Almendralejo, de memoria histórica y de una novela profundamente ligada a Extremadura. Pero precisamente esa pasión por los libros y su manera de analizarlos fue lo que llevó a la responsable de la Librería San Francisco a formar parte del documental ‘La Extremadura sin piedad’, emitido por la plataforma franco-alemana ARTE TV.

El origen de todo fue la llamada del escritor Víctor del Árbol, que recurrió a Toni sabiendo que necesitaba personas que no solo comprendieran la realidad extremeña, sino que tuvieran la capacidad necesaria para analizar su libro ‘El hijo del padre’. Aquella novela, ambientada en gran parte en Extremadura y con constantes referencias a Almendralejo, requería una mirada crítica que según el propio autor «Toni Lázaro dominaba a la perfección».

«Él me dijo que habían pensado en mí porque comparto mucho sobre lectura y porque le gustaba cómo analizo los libros», explica Lázaro, quien se puso a disposición del autor y del canal desde el primer momento. Tras varias gestiones, a los pocos días, una periodista del canal cultural europeo contactó directamente con ella desde París para proponerle participar en las grabaciones del documental.

Toni en su librería San Francisco de Almendralejo. / El Periódico

El proyecto audiovisual se adentró de lleno en el trasfondo social y político de la obra de Del Árbol, analizando cómo las heridas de la Guerra Civil española, el peso del silencio familiar impuesto por el miedo y la extrema dureza de la vida en el campo extremeño atraviesan las páginas de la novela de Víctor del Árbol. «Yo creo que, en el fondo, esta es la historia detrás de la propia historia de Víctor», asegura la librera, sugiriendo que el autor ha volcado gran parte de sus vivencias y fantasmas personales en el papel. «Él se proyecta y se representa de forma muy clara en Martín, el protagonista, reflejando sus propios conflictos a través de la ficción».

Regreso a Almendralejo

La trama de la novela narra el regreso del protagonista, Martín, a Almendralejo tras el fallecimiento de su padre, un viaje que le obliga a afrontar la herencia familiar y a desenterrar el pasado y los recuerdos de su entorno. A lo largo del relato, las referencias a Almendralejo son constantes, hasta el punto de que el propio Víctor del Árbol confirmó a la librera que el Palacio de Monsalud sirvió de inspiración directa para recrear «la casa grande», uno de los escenarios más importantes de la obra. Debido a estas referencias y al argumento del libro, el equipo de producción del canal ARTE TV decidió trasladar su set de rodaje al actual Ayuntamiento de la ciudad, donde se desarrolló una de las jornadas principales de grabación de este documental.

«Estuvimos toda la mañana grabando allí», recuerda la librera. El equipo también recorrió otras zonas de Extremadura como Zafra o diferentes espacios rurales que ayudaron a construir esa imagen de una tierra seca, dura y marcada por las consecuencias de la guerra y la pobreza.

Durante su participación en el documental, Toni analizó la forma en que la novela retrata la realidad social de una época en Extremadura, caracterizada por los silencios familiares, los resentimientos enquistados y el impacto del pasado en las siguientes generaciones. Las preguntas del equipo de producción se centraron, en gran medida, en profundizar en ese contexto histórico y en la rigidez de las relaciones personales que describe el autor en el libro. «Me preguntaban mucho sobre esa dureza que refleja la novela y sobre cómo mucha gente nunca llegó a perdonar determinadas cosas», explica la librera, exponiendo cómo el componente social y la memoria colectiva de la región se convirtieron en uno de los ejes fundamentales de la entrevista para el canal internacional.

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Más allá de la repercusión de la producción televisiva, Lázaro destaca el impacto que este proyecto audiovisual supone para la visibilidad del sector cultural de la región. Para la librera, el verdadero valor de su participación está en haber podido reivindicar el papel de la literatura en un contexto socioeconómico especialmente complejo para el comercio.. n