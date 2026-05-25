Cruce de acusaciones en Don Benito por la posición municipal ante la planta de biogás de Miajadas

El Partido Popular, PSOE y Siempre Don Benito han protagonizado un cruce de acusaciones en el Ayuntamiento de Don Benito a cuenta del apoyo institucional a los vecinos de Vivares frente al proyecto de planta de biogás promovido en el término municipal de Miajadas.

Siempre Don Benito y PP han lamentado el intento del PSOE local de “hacer un uso partidista” de los asuntos tratados y consensuados en la Junta de Portavoces celebrada el pasado miércoles, tras la publicación de una nota de prensa socialista relativa al apoyo institucional a los vecinos de Vivares.

Según han explicado ambos grupos del equipo de Gobierno, la reunión fue solicitada por el portavoz socialista para plantear una propuesta de apoyo institucional frente a la instalación de la planta de biogás, aunque dicha iniciativa no obtuvo finalmente el consenso de los tres grupos municipales.

Siempre Don Benito y PP han recordado que este asunto ya había sido abordado en la Junta de Portavoces del pasado 17 de abril, en la que los tres grupos acordaron recabar más información antes de adoptar una posición definitiva.

No obstante, han subrayado que, tras las deliberaciones mantenidas en la última Junta de Portavoces, los tres grupos políticos acordaron por unanimidad presentar en el turno de asuntos urgentes del próximo pleno una propuesta de apoyo al requerimiento realizado por la Entidad Local Menor de Vivares.

Asimismo, han destacado que esta decisión fue comunicada por el Ayuntamiento de Don Benito al alcalde de Vivares inmediatamente después de finalizar la reunión.

Por ello, Siempre Don Benito y PP consideran que los hechos “demuestran la voluntad de consenso y trabajo conjunto” mantenida en este asunto y han lamentado que se intente trasladar a la opinión pública una versión “alejada de la realidad de lo sucedido en la Junta de Portavoces”.

En respuesta, el PSOE ha lamentado las declaraciones realizadas por ambas formaciones y ha defendido que su actuación ha sido “transparente, responsable y basada exclusivamente en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Vivares”, recogiendo el sentir expresado por la Junta Vecinal de la entidad local menor el pasado 9 de abril.

Diálogo y consenso

El PSOE ha asegurado que actuó desde la “lealtad institucional” y el respeto al funcionamiento interno del Ayuntamiento, al elevar previamente esta cuestión a la Junta de Portavoces para favorecer el diálogo y la búsqueda de consenso, pese a que, según ha señalado, podría haber presentado directamente la iniciativa por los cauces reglamentarios.

Los socialistas han considerado “sorprendente” que Siempre Don Benito y PP intenten, a su juicio, “tergiversar” lo ocurrido en la Junta de Portavoces y han lamentado que en dicha reunión no estuviera presente el secretario del Ayuntamiento, por lo que, según han indicado, no existe acta oficial que respalde las interpretaciones trasladadas posteriormente.

Además, el PSOE ha acusado a ambos grupos de intentar generar un “conflicto político artificial” tras haberse quedado “fuera de juego” en un asunto que, según sostiene, fue llevado al debate institucional por los socialistas desde el primer momento.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado también que quienes hablan de “uso partidista” son, a su juicio, quienes utilizan recursos públicos del Ayuntamiento, como el departamento de prensa y la página web municipal, para difundir notas y posicionamientos que considera propios de partidos políticos y no comunicaciones institucionales.

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En este sentido, ha defendido que las instituciones deben mantenerse neutrales y al servicio de toda la ciudadanía, y no convertirse en herramientas de propaganda de quienes gobiernan.