Llerena (Badajoz) viaja en el tiempo con su tradicional Mercado Medieval

Llerena volverá a llenarse de historia, color y ambiente de antaño con la celebración de su tradicional Mercado Medieval. La emblemática Plaza de España será el epicentro de este evento que se desarrollará durante los días 29, 30 y 31 de mayo.

Un viaje al corazón del medievo

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Llerena y la Asociación Cultural Malik , tiene como objetivo recrear el ambiente de las antiguas ferias y transformar el casco histórico en un auténtico escenario medieval. La inauguración oficial tendrá lugar la tarde del viernes 29 , marcando el inicio de un fin de semana dedicado al ocio, la cultura y la tradición.

Actividades para todos los públicos

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de actividades y puestos temáticos:

Gastronomía y artesanía : El mercado contará con puestos de artesanía y gastronomía tradicional .

: El mercado contará con puestos de . Espectáculos en vivo : El programa incluye animación musical, pasacalles y espectáculos de fuego .

: El programa incluye . Naturaleza y destreza : Se realizarán exhibiciones de cetrería .

: Se realizarán . Espacio familiar: Los más pequeños dispondrán de una zona infantil y un área de juegos diseñada específicamente para ellos.

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Este evento se consolida como una cita imprescindible para los vecinos y turistas que buscan sumergirse en las raíces históricas de la ciudad.