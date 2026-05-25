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Investigación abierta

La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz

Tiene en vigor una orden de ingreso en prisión y está previsto que pase este lunes a disposición judicial

Agentes de la Policía Nacional tras el tiroteo de San Roque el pasado 23 de abril, en la avenida Santo Cristo de la Paz.

Agentes de la Policía Nacional tras el tiroteo de San Roque el pasado 23 de abril, en la avenida Santo Cristo de la Paz. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Policía Nacional vincula al hombre detenido este domingo por la noche tras lanzarse al río Guadiana para tratar de escabullirse de los agentes que lo perseguían con los episodios violentos por ajustes de cuentas que se han sucedido en los últimos meses en Badajoz.

El varón, que está previsto que pase este lunes a disposición judicial, tiene en vigor una orden de ingreso en prisión por otros hechos, por lo que, una vez que comparezca ante el juez, será trasladado al centro penitenciario.

El hombre circulaba en una moto por la calle Alfonso XIII de San Roque el domingo sobre las nueve de la noche, cuando una patrulla de la Policía Local le dio el alto al observar que circulaba a una velocidad indebida, por lo que los agentes le hicieron indicaciones para que se detuviera. Él hizo caso omiso y emprendió la huida, hasta llegar a la zona de Las Crispitas, donde abandonó la motocicleta y se lanzó al agua. Dos policías se tiraron al río tras él y lograron interceptarlo.

Tras ser detenido, fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional, que constató que tenía en vigor la orden de ingreso en prisión.

Además, los investigadores lo consideran uno de los presuntos implicados en la guerra abierta entre familias de la ciudad que, según la policía, estarían detrás de los episodios con armas de fuego y ataques con objetos incendiaros a viviendas que se han sucedido en los últimos meses en las barriadas de San Roque y el Cerro de Reyes. Uno de los puntos álgidos de estos enfrentamientos tuvo lugar el pasado 23 de abril, cuando se produjo un tiroteo en San Roque, por el que, ese mismo día, se detuvo dos jóvenes colombianos -que están en prisión provisional investigados por tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal- y, al siguiente, a una mujer que fue sorprendida en el Cerro de Reyes con una bolsa con numerosa munición, quien, tras comparecer ante el juez, quedó en libertad con cargos.

Herido en un tiroteo en Suerte de Saavedra en 2019

Según fuentes consultadas por este diario, estos episodios serían los últimos de un enfrentamiento entre clanes que se remontan al menos a 2019. En octubre de ese año, el detenido este domingo en el Guadiana fue tiroteado en Suerte de Saavedra y a causa de las lesiones que sufrió perdió el bazo y el riñón. El juicio por estos hechos se celebró en enero de 2025 y dos varones fueron condenados a 8 años de prisión.

También fue tiroteada su vivienda en el polígono ganadero de Cáceres en septiembre de 2024, unos hechos que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital cacereña vinculó en su día al asesinato de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz el 29 de febrero de ese mismo año, cuyo suegro fue asesinado solo 10 meses después cuando accedía con su vehículo a la urbanización de Tres Arroyos. Ambos casos siguen sin resolverse y el juzgado ha archivado las causas provisionalmente a la espera de nuevas diligencias policiales (se trata de un trámite habitual para que no corran los plazos judiciales cuando las investigaciones se dilatan en el tiempo).

Operación policial y más sucesos

La semana pasada se llevó a cabo una operación policial relacionada con los ajustes de cuentas, con registros en viviendas de San Roque y Las Moreras, que terminó con un detenido, que también quedó en libertad tras pasar a disposición judicial.

Solo un día después, volvieron a registrarse nuevos incendios intencionados de vehículos en Suerte de Saavedra y en San Roque, donde también se prendió fuego a una casa. Todo ello en apenas tres horas. Esa misma tarde, ardieron dos coches más en Suerte de Saavedra.

Además, la madrugada de este lunes, otros dos vehículos han ardido en la carretera de la Corte, pero la policía no confirma por ahora que tengan vinculación con los hechos anteriores.

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La Policía Nacional mantiene la investigación abierta por estos hechos y los que se han sucedido en los últimos meses.

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