La Feria de la Dehesa de Oliva de la Frontera aspira al título de Interés Turístico Regional

La XVI Feria de la Dehesa y la IV Feria Ganadera de la localidad pacense de Oliva de la Frontera se celebran este próximo fin de semana en torno a los recursos de uno de los ecosistemas más valiosos de la península y base de la ganadería extensiva de la economía rural, a través de actividades entre las que destacan una ruta senderista y otra ciclista al pantano Zaos, exhibición de rehalas y perros de caza menor y subasta de ganado, junto a degustaciones gastronómicas, talleres o una zona de ocio infantil.

Así lo han detallado durante la presentación en la Diputación de Badajoz el vicepresidente tercero del organismo provincial, Ramón Díaz Farias; el alcalde de la localidad, Juan Antonio García, y el primer teniente de alcalde, Javier Pérez, quien ha destacado que en los terrenos de Oliva pastan unas 12.000 cabezas de ovino, 1.500 de vacuno y 3.000 de caprino de manera continua, además del engorde de cerdos en la época de la montanera en una dehesa de 10.300 hectáreas.

Oliva de la Frontera reunirá a ganaderos, productores, técnicos y visitantes en torno a un programa de actividades que combina tradición, sostenibilidad, gastronomía, naturaleza, cultura y ocio familiar, y pone en valor la riqueza ambiental y económica de la dehesa y de la finca comunal 'Campo Oliva', una de las mayores del país, con exposición de ganado, jornadas técnicas, degustaciones gastronómicas, talleres infantiles y juveniles, rutas senderistas y ciclistas por la dehesa o actuaciones culturales y musicales.

Una mesa redonda taurina

Además, durante la jornada del viernes 29 de mayo se celebrará una mesa redonda taurina con figuras del toreo, como los matadores Luis Manuel Reinoso 'El Cartujano' y Martín Pareja Obregón, el banderillero Yerai Gómez, el novillero Manuel León, el picador José María González y el torero local Emilio Martín, en el marco de esta cita organizada por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera con la colaboración de la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.

En su intervención, Ramón Díaz Farias ha resaltado la dehesa olivera como una de las mejores de Extremadura y de España, que con este tipo de actividades se pone en valor la identidad como pueblo, región, provincia y comarca, y que cuenta con la colaboración de la diputación en la cesión de carpas y ejemplares selectos de la finca de La Cocosa para la subasta, en concreto 30 hembras y dos machos, además de en la mesa redonda taurina, en la clase de toreo de salón o en las degustaciones de garbanzos y cordero.

Por su parte, Juan Antonio García ha agradecido la colaboración de la diputación en la subasta de ganado con lotes de ganado ovino que permiten mejorar la raza en la zona, a tenor de lo cual ha destacado la cabaña ganadera con unas 30.000 o 40.000 cabezas, y que este tipo de lotes suelen tener "muchísima aceptación".

Finalmente, Javier Pérez ha mencionado el "enorme impacto" económico de una feria, que congrega a unos 4.000 visitantes y pretende alcanzar el próximo año el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional. Pérez ha descrito que la feria se desarrolla en distintos espacios, con contenido empresarial, institucional, ganadera cinegética, de restauración y de ocio infantil y los talleres y degustaciones, todo ello repartidos en el paseo de las Palmeras, el Chico, el recinto ferial y el mercado de abastos.

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Hay que recordar que Oliva de la Frontera ya tiene una Fiesta de Interés Turístico Nacional, su Pasión Viviente, que sus vecinos organizan y representan en Semana Santa.