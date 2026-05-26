Hornachos recupera una pieza histórica de mármol del siglo XVI desaparecida

El Ayuntamiento de Hornachos (Badajoz) ha recuperado para la propiedad municipal la inscripción fundacional del Pilar de Ribera, la pieza epigráfica original de mármol datada en 1586, que formaba parte del monumento antes de que le fuese «amputada» en los años 70 y que supuso su «desmantelamiento».

Así lo ha anunciado en sus redes el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, que muestra su alegría por la recuperación de esta pieza que se consideraba desaparecida. Cuenta Buenavista que fue recuperada por Santiago Acedo Cabezas y la semana pasada fue donada al ayuntamiento por su hija, Teresa Acedo Aguilar. Se tenía conocimiento de su existencia a través de fuentes escritas de los siglos XVIII y XIX , así como en fotografías de los años 60 en las que todavía aparecía la inscripción inserta en el monumento.

Se trata de una pieza rectangular de mármol de 78 centímetros de largo por 53,5 centímetros de alto y un grosor variable de entre 7 y 12 centímetros, escrita con letras capitulares latinas. Ha perdido parte del cuerpo epigráfico en las esquinas superiores y, en menor medida, en las inferiores. El texto original era: «Reinando Felipe II, Rey de las Españas. Esta obra hizo Hornachos por mandado del ilustre señor doctor Juan de Soto de Arguello Mexia, governador y justicia mayor deste partido por su magestad. Año de 1586». Buenavista apunta que esta pieza es una fuente histórica de los últimos años del periodo morisco en los que Hornachos era cabeza de partido con un gobernador, y supone una muestra más de las obras públicas relacionadas con la ingeniería hidráulica del siglo XVI.

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Según anuncia el alcalde, están ya trabajando en diferentes posibilidades para la custodia, conservación y exposición de esta pieza histórica, incluso recrear la parte suprimida del Pilar, como se hizo en el de los Cuatro Caños, si la Junta de Extremadura.