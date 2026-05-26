Suceso
Arde el rellano de un bloque de viviendas en Suerte de Saavedra: la Policía Nacional confirma que ha sido intencionado
El fuego, originado en la calle Diego Florindo, afectó a cuatro domicilios sin causar daños personales
Madrugada de sobresalto para los vecinos de Suerte de Saavedra. Alrededor de las 5.30 horas de la madrugada de este martes, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta por un incendio originado en el descansillo de un bloque de viviendas situado en la calle Diego Florindo, según ha confirmado el cuerpo de bomberos de Badajoz.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó de inmediato un amplio dispositivo de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, compuesto por dos camiones autobomba, un vehículo autoescala y un vehículo de mando, preparados para intervenir.
A la llegada de los efectivos de extinción, el fuego ya había sido sofocado, por lo que los bomberos centraron sus esfuerzos en revisar la zona, ventilar el descansillo del humo provocado e inspeccionar los daños que podrían haberse causado.
A pesar de la rápida intervención, las llamas afectaron a las cuatro viviendas del rellano. Según fuentes del servicio de bomberos, una de ellas las cuatro ha resultado más afectada que el resto. El incidente se ha saldado con daños materiales en el mobiliario que da accesos a las viviendas. Por fortuna, no ha habido que lamentar daños personales.
Por el momento, se desconocen las causas que han originado el incendio, pero Policía Nacional confirma que ha sido intencionado. No se sabe si está relacionado con los últimos acontecimientos de la ciudad y se trabaja ya para esclarecer qué ha podido suceder.
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