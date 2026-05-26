Medalla de Oro Juveniles 1
El jinete de Monesterio Mario Gómez se convierte en Campeón de España de Doma a la Vaquera
Detrás de la Medalla de Oro hay “muchas horas de trabajo, esfuerzo, sacrificio y disciplina”, asegura el campeón
La organización del Campeonato de España de Doma a la Vaquera, tras una “reclasificación, por motivos disciplinarios” del campeonato en categoría Juveniles 1, que se celebró entre los días 10, al 12 del pasado mes de octubre, en las instalaciones de Lantana Garden, de la localidad sevillana de Pilas, ha decidido, --y así se lo ha comunicado al jinete--, otorgar a Mario Gómez Espacio, la Medalla de Oro, con lo que se convierte en el actual Campeón de España de su categoría.
Cabe recordar que Mario, a lomos de Aventura XXL, propiedad del amigo de la familia, Manuel Villalba, logró inicialmente la plata, y, por lo tanto, el Subcampeonato de España de esta modalidad hípica. Ahora, tras esta decisión, Mario junior, (hijo del reconocido jinete Mario Gómez), acaba de conquistar el título nacional más alto para jinetes de entre 14 y 18 años, colocándose en la élite de las futuras promesas de la doma a la vaquera.
Tras la consecución del título, hemos tenido la oportunidad de conversar con Mario. “Conseguir el campeonato significa muchísimo para mí”, expresa. Detrás de la Medalla de Oro hay “muchas horas de trabajo, esfuerzo, sacrificio… mucha disciplina”. Llegar hasta aquí, no ha sido nada fácil. “Momentos de incertidumbre”, hicieron peligrar su participación en esta cita deportiva.
Ligado a la afición
Mario, que agradece el “apoyo constante” de su familia y amigos, de los que dice, “siempre han estado ahí”, explica que su afición le viene desde la cuna. “Mi padre se dedica a esta profesión y desde que nací he vivido rodeado de caballos, de entrenamientos y de competiciones. Crecer en este ambiente, supone que la afición se convierta en una forma de vida”, asegura.
Su padre es su mejor y único profesor de equitación. El jinete sostiene que, a su edad, compaginar estudios y doma “no resulta nada fácil”. El “esfuerzo diario y la organización” son los elementos más importantes para sacar adelante estudios y afición. “De lunes a jueves, mi prioridad son los estudios. Sin embargo, fines de semana, puentes y muchos días de vacaciones se los dedico totalmente a montar a caballo”, afirma.
Gracias a su título de Campeón de España, Mario Gómez, posee el reconocimiento como Deportista de Alto Rendimiento. Esta certificación le permite algunas “facilidades académicas a largo plazo”. Su intención es continuar formándose “al máximo”, y “estar preparado para cuando llegue la oportunidad”.
Mario Gómez estudia actualmente 1º de Bachillerato en el colegio de Las Esclavas de Sevilla. A punto de cumplir 17 años, se plantea su futuro como profesional del Derecho, compaginándolo con lo que considera su forma de vida. “Crecer entre caballos te enseña valores muy importantes”, asegura, convencido de la importancia de conjugar caballos y formación universitaria. “Entrenos, competiciones y estudios ocupan su día a día. El poco tiempo libre que le sobra, lo dedica fundamentalmente, a su familia.
Su relación con Aventura
Cariño “inexplicable”. La relación entre jinete y caballo es un vínculo de complicidad, respeto y confianza ciega. “Tenemos un vínculo muy especial”, afirma Mario. “Pasamos muchísimas horas juntos. Nos conocemos perfectamente y confiamos el uno en el otro”. De su cabalgadura destaca “su presencia” y como principal característica, “su enorme corazón”. “Te da todo lo que le pides, es muy valiente. Personalmente, me ha cambiado la vida y, por todo lo que hemos vivido y hemos conseguido juntos, me ha hecho ver la competición de otra manera”.
Finalmente, Mario “agradece” al pueblo de Monesterio “el cariño y el seguimiento” demostrado. “Un orgullo muy grande”, concluye.
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