Monesterio celebra este domingo su VII Gala del Deporte

Las zonas deportivas del recinto ferial, El Tejar, el Estadio Municipal de Fútbol y el Pabellón Multiusos, acogerán este domingo, 31 de mayo, las VII Gala del Deporte de Monesterio que organiza el ayuntamiento en colaboración con una docena de asociaciones, clubes y entidades deportivas de la localidad, con el apoyo organizativo del servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de Tentudía.

La dinamizadora deportiva Esperanza Boza, avanza que, en esta edición “se han superado las 300 inscripciones”, para el desarrollo de diferentes prácticas deportivas que incluyen una ruta senderista y otra cicloturista, así como exhibiciones de pádel, baloncesto, fútbol, tenis, hockey, mojón, patinaje y gimnasia de mantenimiento.

Se espera “una jornada muy participativa”, con el objetivo de “reconocer” públicamente, el esfuerzo, la constancia y los logros de deportistas, clubes y entidades locales, así como para dar visibilidad a la oferta deportiva y a las infraestructuras de las que se dispone en el municipio, a través de un evento que, distinguirá a los mejores deportistas del año. En esta edición, según adelanta la organización, los premios al deporte “serán para jugadores y algún equipo de la Asociación de Baloncesto de Monesterio”. El acto protocolario de entrega de premios está previsto para las 13:30 horas, en el Pabellón Multiusos.

Programa

Las rutas senderista y cicloturista partirán de la explanada del recinto ferial. La primera, a las 9:00 horas y las segunda, una hora después. Las pistas deportivas del Tejar iniciarán la actividad a las 10:00 horas, con competiciones de pádel, baloncesto, fútbol AMPA y tenis. Paralelamente, en el Estadio Municipal de Fútbol se disputarán diferentes encuentros en los que participará el alumnado de la Escuela Municipal de Futbol y jugadores del Club Polideportivo Monesterio.

El Pabellón Multiusos y sus alrededores serán sede de otros deportes, entre los que destacan dos campeonatos de mojón, (masculino y femenino) y una exhibición del grupo de gimnasia de mantenimiento. Todos los participantes recibirán bolsa de avituallamiento.

Facilidades

Esperanza Boza, “agradece” la colaboración y las facilidades que ofrecen todas las entidades y asociaciones colaboradoras. “Son muy receptivos y siempre están dispuestos a participar”, afirma la organizadora de este evento deportivo que, contará con servicio de barra para los asistentes, este año, a favor del club ciclista, Corona Chica – Piñón Grande.

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En esta edición, en tareas organizativas, se han implicado la Asociación de Baloncesto de Monesterio, Asociación Deportiva Peña Mojonera El Chorrito, Asociación de Tenis, Asociación de Pádel, AMPA del Colegio El Llano, Asociación Senderista Centaurea Tentudaica, la Escuela Municipal de Fútbol, el Club Polideportivo Monesterio, la Asociación Ciclista Corona Chica – Piñón Grande y el servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de Tentudía