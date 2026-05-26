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Investigado un vecino de Monesterio por destruir nidos de una especie protegida de avión común

El presunto autor usó una manguera con agua a presión para desprenderlos de la pared en la que se encontraban

Nidos destruidos por un vecino de Monesterio.

Nidos destruidos por un vecino de Monesterio. / Guardia Civil

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Guardia Civil investiga a un vecino de Monesterio como presunto autor de un delito contra la flora y fauna tras la destrucción de varios nidos de avión común, un animal incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial.

Los hechos se conocieron gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de la destrucción de nidos situados bajo los balcones de un edificio del municipio. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los nidos habían sido desprendidos de la pared, presuntamente mediante el uso de una manguera con agua a presión.

Según la Guardia Civil, en el interior de los nidos había crías, algunas de las cuales fueron encontradas agonizantes en el suelo. El investigado habría alegado como motivo la suciedad ocasionada por estas aves.

De seis meses a dos años

Tras identificar al presunto autor, los agentes instruyeron diligencias por un delito contra la flora y fauna. El Código Penal contempla para este tipo de hechos penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses por la destrucción de especies protegidas de fauna silvestre.

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que los nidos de golondrinas y avión común, así como sus pollos y huevos, están protegidos legalmente. No pueden retirarse una vez instalados, aunque estén vacíos o fuera de temporada, salvo con autorización expresa de los organismos competentes.

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Además, cualquier permiso debe respetar siempre el periodo de cría. Las autoridades recomiendan denunciar la destrucción ilegal de nidos llamando al 112 o al 062..

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