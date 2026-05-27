Artesanos de España y Portugal se reúnen en la Feria de la Alfarería de Salvatierra de los Barros (Badajoz)

La XXX Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro se celebra este fin de semana, del 28 al 31 de mayo, en la localidad pacense de Salvatierra de los Barros, donde se reunirán 34 artesanos de España y Portugal con el objetivo de atraer a 10.000 visitantes.

Se trata de una cita consolidado como la feria monográfica de alfarería y cerámica más importante de Extremadura y una de las principales del suroeste peninsular, y volverá a convertir al municipio pacense en escaparate internacional de la artesanía tradicional y contemporánea.

La diputada del Área de Innovación y Administración Digital de la Diputación de Badajoz, Paqui Silva; el alcalde de Salvatierra de los Barros, Abel Caro, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Reguengos de Monsaraz, Dina Simão, han presentado esta nueva feria que vuelve a poner de manifiesto la histórica colaboración transfronteriza entre Salvatierra de los Barros y São Pedro do Corval (perteneciente a la Cámara Municipal de Reguengos de Monsaraz).

Dos localidades consideradas referentes de la producción alfarera tradicional en la península y unidas desde hace más de tres décadas por este proyecto común en el que, durante cuatro días, cerca de medio centenar de alfareros y ceramistas nacionales e internacionales mostrarán y comercializarán sus piezas en 34 expositores instalados entre la Plaza de España y la del Atrio.

Cocina en barro

La feria contará además con talleres y demostraciones en vivo, cocina tradicional en barro, jornadas técnicas dedicadas a las bruñidoras, visitas guiadas, exposiciones permanentes y una amplia programación musical y cultural con presencia de grupos españoles y portugueses.

Paqui Silva ha destacado a este respecto que esta feria representa "perfectamente" cómo la artesanía puede convertirse en una herramienta de desarrollo rural, generación de oportunidades y promoción turística para nuestros municipios. Además, ha subrayado "el enorme valor cultural y patrimonial de un oficio que forma parte de la identidad de Salvatierra de los Barros" y que "sigue demostrando una gran capacidad de adaptación y futuro".

Por su parte, Abel Caro ha señalado que la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro es "mucho más" que un evento artesanal, al tratarse de una celebración de la historia, las raíces y el trabajo de generaciones de familias alfareras, al tiempo que ha explicado que la alfarería actual ha sabido evolucionar, incorporando nuevos diseños y usos adaptados a las necesidades de hoy, "sin perder la esencia de un oficio centenario".

Caro también ha querido mencionar la implicación de todo el municipio en la organización de la feria, en el que participan decenas de trabajadores, asociaciones y voluntarios, así como el importante impacto económico que genera en la hostelería, el comercio y el turismo local.

Por último, Dina Simão ha puesto en valor la unión cultural y artesanal entre Portugal y España a través de una feria única en el ámbito rural. Además, ha señalado que São Pedro do Corval y Salvatierra de los Barros comparten una tradición alfarera viva que continúa atrayendo visitantes y despertando interés entre las nuevas generaciones.

Mujeres alfareras

En relación a la programación, la Diputación de Badajoz ha remarcado en nota de prensa que uno de los aspectos más destacados de esta edición será el reconocimiento al papel de las mujeres alfareras a través de las jornadas técnicas dedicadas a las 'bruñidoras', mujeres artesanas encargadas tradicionalmente del dibujo, decoración y acabado de las piezas de barro.

Además, tendrán lugar talleres y demostraciones en vivo todos los días, donde los propios artesanos mostrarán sus técnicas de modelado, decoración y cocción del barro, junto a exposiciones permanentes como 'Formas del Presente', que mostrará la evolución de la alfarería desde sus usos tradicionales hasta las tendencias actuales, combinando piezas locales y portuguesas.

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Otro de los grandes atractivos será la cocina en barro, que se celebrará durante el fin de semana en la plaza de España, y en la que cocineros profesionales elaborarán platos típicos de la zona utilizando cazuelas tradicionales de barro, que posteriormente serán servidos en piezas cerámicas artesanales para su degustación por parte de los visitantes. Asimismo, tendrán lugar visitas guiadas al patrimonio local y al Museo de la Alfarería y el Barro o actuaciones musicales y de folklore.