Suceso
Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro
El conductor de la motocicleta en la que viajaban carecía de permiso de conducir
La intervención de la Policía Local ha sido en torno a las 20.00 horas
La tranquilidad de la plaza Cecilio Reino Vargas de la barriada pacense de Pardaleras se ha visto alterada en la tarde de este martes por una intervención de la Policía Local de Badajoz. Los agentes del mencionado cuerpo han procedido a la detención de dos varones que viajaban en una motocicleta de gran potencia.
La actuación policial comenzaba minutos antes de las 20.00 horas por las calles del centro de la ciudad cuando los efectivos han dado el alto al mencionado vehículo sin que el conductor cumpliera dicha orden.
Persecución por el centro
Al ver que estos no respondían a su petición, los agentes han comenzado a perseguirlos por diversas vías del centro urbano. Tras unos minutos de tensión las patrullas de Policía Local han llegado a la plaza Cecilio Reino Vargas detrás de la motocicleta.
El conductor de la moto ha perdido su control en la confluencia de la plaza indicada con la calle Fernando Sánchez Sampedro "colisionando contra un vehículo de Policía Local", según informan desde el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Badajoz.
Detenciones
Cuando los agentes han identificado a los dos varones que viajaban en el vehículo han comprobado que el conductor carecía de permiso de conducir por lo que se le ha detenido, además de por conducción temeraria.
De la misma forma, el otro hombre que viajaba como acompañante también ha sido detenido por resistencia a la autoridad. Por el momento, se desconoce el motivo de la huida de los dos a gran velocidad ni si estos estarían implicados en otros actos ilícitos.
En esta intervención han participado varias patrullas de Policía Local y agentes adscritos al grupo Giapol (el Grupo de Intervención y Apoyo Policial) de Badajoz. El llamativo operativo policial ha causado gran revuelo en el barrio de Pardaleras y estupor para las personas que han sido testigo de lo sucedido.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas